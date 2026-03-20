Son Mühür- İktidar, Şubat 2026'da yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, alkollü olarak direksiyon başına geçmek ve plakasız araç kullanımı gibi ihlallere yüksek idari para cezaları uygulamaya başladı.

Vergiyle, yapısal ve idari para cezaları vatandaşın bütçesine darbe vursa da Hazine'nin bütçesi için tam tersi bir tablo gözleniyor.

Rakamlar devasa boyutta...



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hasan Karal,

Saniyede ≈ 205 bin TL

Dakikada ≈ 12,35 milyon TL

Saatte ≈ 740,8 milyon TL

Günde ≈ 17,78 milyar TL

Ve sadece 2 ayda toplam: 1 trilyon 49 milyar TL.

Bu bir şirketin, bir fabrikanın ya da uluslararası bir firmanın kazancı değil.

Ne mi?

2026 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla vatandaşa kesilen para cezalarının toplamı'' hatırlatmasında bulundu.



Bu meblağın, yılın tamamı için beklenen tutarın da tam 3 katı olduğuna işaret eden Hasan Karal,

''Hükümet, çarkı nasıl döndüreceğini bulmuş:

Üretim yok, istihdam yok, tarım yok, sanayi yok.

Millete verdiği üç kuruşu da

cezayla, vergiyle fazlasıyla geri alıyor.

Cümleten hayırlı işler!'' sözleriyle iktidara seslendi.