Son Mühür- Basın İlan Kurumu (BİK), medya dünyasının içine girdiği devasa teknolojik dönüşümü ve yapay zekanın habercilik üzerindeki sarsıcı etkilerini masaya yatırmaya hazırlanıyor.

9 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’daki Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler” başlıklı panel, sektörün geleceğine ışık tutacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın açılış hitabıyla başlayacak olan bu prestijli buluşma, medya profesyonellerini, akademisyenleri ve kamu temsilcilerini ortak bir vizyonda bir araya getirecek. Etkinlik, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın takdim konuşmasıyla start alarak, iki ayrı tematik oturumda haberciliğin yeni kodlarını çözümleyecek.

Haber odalarının dönüşümü ve sürdürülebilir medya ekonomisi

Panelin başlangıç evresinde, akademik perspektif ile saha tecrübesinin harmanlandığı ilk oturum gerçekleştirilecek. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, Prof. Dr. Enis Doko, Emre Çebişli ve Doğukan Gezer’in katılımıyla şekillenecek bu bölümde, haber mutfaklarının dijitalleşme ile nasıl bir yapısal evrim geçirdiği tüm detaylarıyla tartışılacak.

Özellikle yerel medyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik ve teknolojik engellerin aşılması noktasında sunulacak çözüm önerileri, oturumun merkezinde yer alıyor. Basın kuruluşlarının ekonomik ömürlerini uzatabilmeleri adına reklam gelirlerindeki güncel trendler, abonelik sistemleri, üyelik modelleri ve hibrit finansman yöntemleri gibi yeni nesil kazanç kapıları, kamu teşvikleri ve sektörel destek mekanizmalarıyla birlikte kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.

Etik, doğrulama ve telif hakları

İkinci oturum ise günümüzün en çok tartışılan başlığı olan yapay zekanın içerik üretim süreçlerine entegrasyonuna odaklanacak. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Doç. Dr. Seçil Özay, Saim Kurubaş ve Hamza Özdemir’in konuşmacı olduğu bu bölümde; yapay zeka araçlarının gazetecilik mesleğinde oluşturduğu etik eşikler ve güven sorunsalı ele alınacak. Teknolojinin hızla yaydığı dezenformasyon riskine karşı geliştirilen yeni doğrulama yöntemleri, içeriklerin özgünlüğü ve dijital çağın en büyük kanayan yarası olan telif hakları, hukuki ve mesleki açılardan masaya yatırılacak. İnsan faktörünün yapay zekâ ile olan rol paylaşımı, çok platformlu yayıncılık stratejileri ve okur alışkanlıklarındaki radikal değişimler, oturumun ana eksenini oluşturacak.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla medya politikalarına bilimsel referans

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş ve Prof. Dr. Erman Akıllı’nın üstleneceği bu oturumlar, sadece bir tartışma platformu olmanın ötesinde, medya sektörünün dijital kapasitesini artırmayı hedefleyen bir politika geliştirme süreci olarak nitelendiriliyor. Basın İlan Kurumu’nun düzenleyici ve destekleyici rolü çerçevesinde şekillenen bu panel, nitelikli haberciliğin dijital ekosistemde nasıl ayakta kalabileceğine dair bilimsel bir referans çerçevesi sunmayı amaçlıyor. Gazetecilik mesleğinin dijital güvenlik ve veri mahremiyeti gibi kritik alanlardaki dönüşümünün de değerlendirileceği bu disiplinlerarası zemin, Türkiye’nin medya alanındaki dijital dönüşüm stratejilerine katkı sunacak önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.