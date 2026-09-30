Eşref Tek ne zaman yayınlanacak sorusunun kesin bir günü henüz yok, çünkü Prime Video yalnızca "yakında" dedi. Sektör pratiğine bakılırsa dizinin 2027'nin ilk aylarından önce ekrana gelmesi zor görünüyor.

Afişte tek başına Ulusoy var. Demet Özdemir'in projede olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Eşref Tek ne zaman yayınlanacak?

Eşref Tek için yayın tarihi açıklanmadı, ancak hazırlıkların sürdüğü yapımın çekim ve montaj takvimi göz önüne alındığında ilk bölümün 2027'nin ilk yarısında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu, resmi bir bilgi değil, sektör takvimine dayanan bir tahmin.

Yönetmen, senarist, oyuncu kadrosu ve bölüm sayısı da henüz paylaşılmadı. Kadro netleşince yayın günü de kesinleşecek. O zamana kadar izleyicinin elinde yalnızca kısa bir tanıtım afişi ve o meşhur slogan var.

Genç Eşref'in hikayesi

Dizi, Eşref'in suç dünyasının zirvesine çıkmadığı yılları anlatacak. Çocukluk aşkı Rüya'yı bulma tutkusuyla yola çıkan gencin Kıbrıs'tan İstanbul'a uzanan serüveni, Kadir'le tanışmasının ardından karanlık bir yola dönecek.

Yapımcı koltuğunda Timur Savcı ile Burak Sağyaşar oturuyor. İkili, Eşref Rüya'nın da mimarları arasındaydı.

Kanal D'den Prime Video'ya

Eşref Rüya, Kanal D'de 2 sezon boyunca izlendi ve 10 Haziran 2026'da 47. bölümle veda etti. 3. sezon için hazırlık yapılırken projenin iptal edilmesi hayranları üzmüştü.

Bilgi Ayrıntı Dizi Eşref Tek Platform Prime Video Başrol Çağatay Ulusoy Yapım şirketi TİMS&B Productions Yapımcılar Timur Savcı, Burak Sağyaşar Yayın tarihi Açıklanmadı, "yakında" Eşref Rüya finali 10 Haziran 2026, 47. bölüm

Eşref Tek, klasik bir 3. sezon değil. Hikaye, ekrandaki Eşref'in nasıl doğduğunu geriye dönerek anlatacak. Ulusoy için bu proje, Amazon Prime'a dönüş anlamına geliyor ve Eşref Rüya'nın ekran macerası, televizyondan dijital ortama taşınıyor.