Anadolu’nun dağlarında kendiliğinden yetişen alıç, bu yıl yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Doğadan toplanan meyvenin kurutulmuş hali, satış noktalarında kilogram başına 310 TL’den başlayıp 1.400 TL’ye kadar çıkıyor.

Alıç tezgahlarda dikkat çekiyor

Meyvesinin ucundaki yıldız biçimli izlerle tanınan alıç, ilkbaharda beyaz ve pembe çiçekler açıyor. Sonbaharda ise kırmızı ve sarı tonlara bürünen meyve, doğadan toplanarak taze ya da kurutulmuş şekilde değerlendiriliyor.

Ekşi ve buruk tadıyla bilinen alıç, ardından hafif bir tatlılık bırakıyor. Elmayı andıran yapısının içinde sert çekirdekler bulunan meyve; marmelat, reçel, sirke ve çay yapımında da kullanılıyor.

Kuraklıkta küçülüyor, değerini koruyor

Kurak geçen yıllarda alıç taneleri küçülse de meyvenin piyasa değeri dikkat çekiyor. Kış aylarında yabani hayvanlar için de önemli bir besin kaynağı olan alıç, doğada kendiliğinden yetişmesiyle öne çıkıyor.

İçeriğinde lif, mineraller ve polifenol adı verilen antioksidan bileşikler bulunan alıç, bu özellikleri nedeniyle de tüketiliyor. Kalp ve damar sağlığı, sindirim sistemi ve antioksidan içeriğiyle ilişkilendirilen meyve, yüksek fiyatına rağmen alıcı buluyor.