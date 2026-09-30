Dünya genelinde insanların olmak istediği meslekleri ortaya koyan araştırmanın sonuçları ülkeler arasındaki tercih farklılıklarını gösterdi. Listede teknoloji, spor, sanat ve farklı çalışma biçimleri öne çıkarken Türkiye’nin tercihi dikkat çekti.

Türkiye’de ilk sırada polislik yer aldı

Araştırmada Türkiye’den katılanların hayalini kurduğu meslekler arasında polislik ilk sırada yer aldı. Böylece Türkiye, listedeki ülkeler arasında polisliği tercih eden ülkelerden biri oldu.

Ülkelerin tercihleri ise oldukça farklı bir tablo ortaya çıkardı. Cezayir’de futbolculuk, Kazakistan’da yazılım mühendisliği, Malezya’da mimarlık ve Zambiya’da pilotluk öne çıktı.

Bazı ülkelerde tercih oldukça farklı

Japonya’da insanların hayalini kurduğu meslek olarak falcılık dikkat çekerken Tayland’da dijital göçebelik ilk sırada yer aldı. İsviçre, Finlandiya ve İsveç’te ise model olma isteği öne çıktı.

Hollanda, Avusturya ve Polonya’da oyunculuk tercih edilirken Ukrayna ve Rusya’da bloggerlık öne çıktı. Arjantin ve Kolombiya’da ise Youtuberlık listede ilk sırada yer aldı.

Pilotluk da birçok ülkede öne çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Pakistan, Meksika, Brezilya ve İspanya’da pilotluk en çok tercih edilen meslek oldu. Güney Afrika, Avustralya ve Kanada’da ise emlak danışmanlığı öne çıktı.

Listenin diğer dikkat çeken tercihleri arasında Almanya’da profesörlük, Hindistan’da banka müdürlüğü, İtalya’da noterlik ve Güney Kore ile Fransa’da polislik yer aldı.

Araştırmada Türkiye’nin zirvesine yerleşen polislik tercihi, ülkelerin hayalindeki mesleklerin ne kadar farklılaşabildiğini bir kez daha ortaya koydu.