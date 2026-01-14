Evka-2 mahallesindeki dağlık alanda meydana gelen olay, sabah saatlerinde bölgede yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Yerde hareketsiz yatan bir kişi gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kişinin ölü olduğu tespit edildi.

Ali Aydın kimdir?

Avukat Ali Aydın, 1957 yılında Dersim'de dünyaya geldi. Emekli öğretmen olan Aydın, daha sonra hukuk eğitimi alarak avukatlık mesleğine başladı. Yıllarca İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) aktif görevlerde bulunan Aydın, İzmir Şube Eş Başkanlığı ve Bölge Temsilciliği yapmıştı.

Dersimli Alevi kimliğine sahip olan Ali Aydın, uzun yıllar insan hakları mücadelesinin içinde yer aldı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nde (ÇHD) de çalışan Aydın, özellikle cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı yürüttüğü gözlem ve davaları ile tanınıyordu. Mağdurların yanında duran, hukuksuzluklara karşı mücadele eden bir avukat olarak saygı görüyordu.

Sabah yürüyüşünde öldürüldü

Ali Aydın, yıllardır her sabah düzenli olarak yürüyüş yaptığı Evka-2 mahallesindeki dağlık alanda saldırıya uğradı. Sadece kendisinin değil, tüm mahalle sakinlerinin kullandığı bu güzergahta başına taşla vurulan Aydın, ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalede bulundu ancak Aydın kurtarılamadı. Savcılık ve polis incelemelerinin ardından Aydın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı: Uyuşturucu iddiası

Olayın ardından başlatılan çalışmalarda polis ekipleri, şüpheli M.D.E.'yi (30) kısa sürede belirledi ve gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Daha önce uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen M.D.E.'nin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ancak olayın aydınlatılması için çok sayıda soru işareti bulunuyor. İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın, yaptığı açıklamada hırsızlık olayı olmadığını vurguladı. "Cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Bir sürü soru işareti var" diyen Vetha Aydın, olayın tam olarak aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

İHD'den acı açıklama

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüz... Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz."

İzmir Barosu da olayı yakından takip ettiğini belirterek, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Neden öldürüldü sorusu gündemde

Ali Aydın'ın öldürülmesinin ardından insan hakları çevreleri ve meslektaşları, olayın sebepleri üzerine çeşitli değerlendirmeler yapıyor. Şüphelinin uyuşturucu etkisi altında olduğu iddiası üzerinde duran bazı çevreler, olayın rastgele bir saldırı mı yoksa hedef gözetilerek mi gerçekleştirildiği konusunda soru işaretleri taşıyor.

Özellikle Ali Aydın'ın üzerinden hiçbir eşyanın çalınmaması, cep telefonunun bile yerinde bulunması, basit bir soygun girişimi olmadığını düşündürüyor. İnsan hakları savunucularının hedef alınabileceği endişelerini dile getiren çevreler de bulunuyor.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alınması ve olayın aydınlatılması bekleniyor. Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.