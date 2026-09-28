İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “siyasal veya askeri casusluk” soruşturmasının yeni aşamasında gözaltındaki şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp de yer aldı.

Savcılık, Alp ile birlikte Eda Aydoğan, Güner Eke ve Zehra Yılmaz hakkında tutuklama talep ederken, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı için adli kontrol uygulanmasını istedi. Sulh ceza hakimliğindeki işlemlerin ardından İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı. Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dijital sistemler inceleniyor

Soruşturma, MASAK tarafından kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ndeki (EMİS) yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliği üzerinden yürütülüyor. Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve işletilmesi süreçlerinde FETÖ/PDY ile bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

İfadeler alındı

Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli’nin de savcılıkta ifadelerine başvurulduğu bildirildi. Üç eski başkanın ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldığı belirtildi.

Bakan Gürlek açıklamıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabında, devletin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenlerin hukuk önünde hesap vereceğini açıklamıştı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "MASAK'ta kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını" ve "Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığını" belirtmişti.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 5 şüphelinin gözaltına alındığını, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartıldığını ve 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Gürlek, "Soruşturma kapsamında AGMLAB AŞ ve MRD AŞ'ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacaktır." demişti.