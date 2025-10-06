Son Mühür/ Beste Temel - Erzurum Tanıtım Günleri’nin İzmir’deki tanıtım etkinliği, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Ücretsiz dağıtılan dürüm içi cağ kebabı, meydanı kısa sürede doldurdu. Yüzlerce metreye ulaşan kuyruklar, meydanı dumanı üstünde bir lezzet şölenine çevirdi.

Bir anda yükselen dumanlar, çevredekilerde kısa süreli “Yangın mı çıktı?” endişesine neden oldu. Ancak kokunun kaynağı Erzurum’un meşhur cağ kebabıydı. Ateşte ağır ağır dönen etlerin kokusu, meydanı saran kalabalığı kendine çekti. Meraktan ya da sadece kebap kokusuna kapılan vatandaşlar, Bornova’da adeta bir lezzet izdihamı yaşadı.

“Kurtuluşun şehrinden, kuruluşun şehrine selam getirdik”

Erzurum Kültür Dayanışma Vakfı Başkanı Dr. Kenan Kırkpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada iki şehir arasındaki dostluğu vurguladı:

“Kurtuluşun şehri Erzurum’dan, kuruluşun şehri İzmir’e selam getirdik. Dağlarımızdan kopup gelen tereyağıyla, yüksek yaylalardan süzülen balla, közde sabırla dönen cağ kebabıyla kültürümüzü, kokumuzu ve tadımızı buraya taşıdık. Sadece damaklara değil, yüreklere de dokunmaya geldik. Erzurum’un rüzgârını İzmir’in meltemiyle buluşturuyoruz.”

Kırkpınar, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erzurum rüzgârı İzmir’de esecek

Erzurum’un köklü kültürü, eşsiz mutfağı ve halk ezgileri 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İzmir Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenecek Erzurum Tanıtım Günleri’nde İzmirlilerle buluşacak. Etkinlik, açılış gününden kapanışa kadar dolu dolu bir programa ev sahipliği yapacak.

6 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek açılışta, mahalli sanatçı Özcan Türke sahne alacak. Erzurum’dan gelen özel konuklar ve İzmir protokolü törene katılacak. Fuat Paşa ve bar ekibi yöresel danslarıyla izleyenleri coşturacak, Teyo Pehlivan (Cumhur Seval) hiciv dolu gösterisiyle sahne alacak.

Hafta boyunca Hayri Küçük, Müslüm Eren, Doğan Alaca, Deniz Olgun, Yaşar Aytan, Ömer Akçay, Halis Toprak, Mahmut Arı, İbrahim Güzelses, Seda Okuyucu, Sadullah Öztürk, Tuncay Kemertaş, Yaşar Tanrıverdi, Fuar Öztürk ve Yunus Altunışık sahneye çıkacak. Ayrıca Caner Şimşek, Arif Arifoğulları ve Oktay Parlar, sohbetleri ve sürpriz performanslarıyla programa renk katacak.

Erzurum kültürü İzmir’de hayat bulacak

Erzurum Tanıtım Günleri süresince, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve el sanatları Bornovalılarla buluşacak. Meşhur cağ kebabı, kadayıf dolması, civil peyniri, İspir fasulyesi, karakovan balı, dut pekmezi ve daha birçok yöresel tat etkinlikte yer alacak.

Ayrıca Erzurum’un simgelerinden Oltu taşı takılar, ehram dokumaları, bakır işlemeler ve ahşap oyma eserler stantlarda sergilenecek. Ziyaretçiler, el emeği ürünleri satın alarak Erzurum kültürünü evlerine taşıyabilecek.

Bir hafta sürecek Erzurum Tanıtım Günleri, İzmir’de doğunun sıcaklığını, kültürünü ve misafirperverliğini yaşatarak iki kenti aynı sofrada buluşturacak.