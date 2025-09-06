Gazetecilik ve itibar yönetimi alanında uzun bir kariyere sahip olan Ertan Acar’ın vefatı medya ve akademi camiasında büyük üzüntü yarattı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu olan Acar, 35 yılı aşkın meslek hayatında medya, marka ve itibar yönetimi alanlarında önemli çalışmalara imza attı. Acar’ın ani kaybı, birlikte çalıştığı meslektaşları ve yakın çevresi tarafından derin bir kayıp olarak değerlendirildi.

Ertan Acar, gazeteciliğe 1991 yılında Eskişehir Sonhaber Gazetesi’nde başladı. Henüz öğrenciyken başladığı bu meslek yolculuğu, önce ekonomi gazeteciliği ve ardından köşe yazarlığı ile devam etti. Radikal ve Dünya gazetelerinde muhabir ve editör olarak çalışan Acar, iletişim danışmanlığına 2003 yılında yöneldi. Finans Dünyası Dergisi’nde köşe yazıları ve röportajlarla sektöre katkı sağladı. 2010’lu yıllarda kendi markasını kurarak Türkiye İtibar Endeksi gibi projelere liderlik etti, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verdi. “Görünmeyeni Muteber Kılmak: İtibar Yönetimi” adlı eseriyle iletişim alanında referans kabul edildi.

Sektöre Yön Veren Bir Uzmandı

Acar, farklı medya kuruluşları ve danışmanlıklarda geliştirdiği stratejilerle marka ve itibar yönetiminin Türkiye’de akademik zeminde kabul görmesine öncülük etti. Çalışkanlığı, üretkenliği ve mesleğine bağlılığı meslektaşları ve iş ortakları tarafından her zaman övgüyle ifade edildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Ekonomi Gazetecileri Derneği gibi birçok kurumun üyesi olan Acar, genç iletişimcilere de ilham kaynağı oldu.

Ani Ölümü ile Sevenlerini Yasa Boğdu

Ertan Acar’ın ölüm nedeni ailesi ve yakın çevresi tarafından paylaşılmazken, ani vefatı medya camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Acar’ın cenazesi, 7 Eylül günü İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Meslektaşları, Acar’ın insani yönü, birikimi ve iletişim sektörüne katkılarını her zaman saygıyla anacaklarını belirtti.