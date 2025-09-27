Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile son yıllarda kurulan olumlu diyalogdan memnuniyet duyduğunu belirtti. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli ve karşılıklı güvene dayalı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasında benzeri görülmemiş bir iletişim sürecinin başladığını ifade ederek, bu diplomatik sürecin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların tamamen açılması yolunda olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını aktardı.

Ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına değinen Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış sürecine olan bağlılığını takdir ettiklerini ve Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiklerini söyledi.

Paşinyan, İran ve Gürcistan ile gelişen ilişkilerin de önemine vurgu yaparak, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında bölgesel diyalogların ve 3+3 formatının büyük katkı sağladığını dile getirdi. Ermeni lider, ayrıca Rusya ile geleneksel iş birliğinin devam ettiğini belirtti.