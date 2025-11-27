Son Mühür- Erdoğan, Papa’nın göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmasının “büyük anlam taşıdığını” belirtti. Türkiye–Vatikan ilişkilerinin dostluk, karşılıklı anlayış ve iş birliği temelinde daha da güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.

“Ziyaret kritik bir döneme denk geliyor”

Erdoğan, Papa’nın Türkiye ziyaretinin, küresel belirsizliklerin arttığı, farklı coğrafyalarda gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. İkili görüşmede barış, istikrar ve insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren meselelerin ele alındığını ifade etti.

“Türkiye doğu ile batı arasında köprü”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üç kıtanın kalbinde yer alan özel coğrafi konumuna vurgu yaparak, farklı inanç ve kültürlerin Türkiye’de yüzyıllardır barış içinde yaşadığını belirtti. 2002’den bu yana 100’e yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restore edildiğini hatırlattı ve yıl sonuna kadar beş eserin daha açılacağını söyledi.

“Farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz”

Erdoğan, tüm vatandaşların inancı, dili ve kökeni ne olursa olsun eşit haklara sahip olduğunu vurgulayarak ayrımcılığa izin verilmeyeceğini ifade etti. Yunus Emre ve Mevlana’dan alıntılarla Türkiye’nin medeniyet anlayışının temelinde sevgi, merhamet ve insanlık değerlerinin olduğunu söyledi.

“Medeniyetler İttifakı ortak değerlerimizi yansıtıyor”

Türkiye ve İspanya öncülüğünde Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen Medeniyetler İttifakı girişiminin 20 yılda 160’tan fazla ülke ve kuruluşu bir araya getirdiğini hatırlatan Erdoğan, bu yapının küresel barışa önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

“Suriye ve Ukrayna’da insani çabalarımız sürüyor”

Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yıllardır ev sahipliği yaptığını ve Ukrayna savaşından kaçan sivillere de kapılarını açtığını belirtti. Tahıl koridoru, esir takası ve insani görüşmeler gibi süreçlerde Türkiye’nin aktif rol üstlendiğini söyledi.

“Gazze’de yaşananlar insanlık vicdanını yaralıyor”

Filistin meselesinin bölgedeki kalıcı barışın ana unsuru olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze’de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti. İsrail’in ibadethaneleri hedef aldığını hatırlatarak, bombalanan Kutsal Aile Kilisesi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Papa 14. Leo’nun Filistin konusunda sergilediği tutumun takdirle karşılandığını söyleyen Erdoğan, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin “insanlık borcu” olduğunu vurguladı.

“Mabetlerin ve kadim mirasın korunması önceliğimiz”

Erdoğan, Türkiye’nin tüm inançlara saygı duyduğunu ve bölgedeki kültürel, dini mirasın korunmasına önem verdiğini ifade etti. Suriye’de farklı mezhep ve kültürlerin barış içinde yaşayabileceği bir ortamın yeniden inşası için çabaların sürdüğünü belirtti.

“Batıda yükselen İslam düşmanlığı tehlikelidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerinde artış gösteren yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının toplumsal barış için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Katolik Kilisesi’nin diğer dinlerle iyi ilişkiler geliştirme politikasının önemli olduğunu ifade etti. Papa Fransuva’nın geçmişte yayımladığı “insani kardeşlik” belgesine atıfta bulundu.

“Aile insanlığın temelidir”

Ailenin korunmasına yönelik mesajların önemine dikkat çeken Erdoğan, “Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız” dedi. İnsanlığın ortak değerlerinin ayrımlardan ve karşıtlıklardan çok daha güçlü olduğunu vurguladı.

“Merhamet barışın temelidir”

Cumhurbaşkanı, dünyanın gelecek nesillere emanet olduğuna dikkat çekerek merhamet ve insanlık değerlerini öne çıkardı. Bu ziyaretin ortak zeminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade ederek Papa 14. Leo ve heyetine teşekkür etti.