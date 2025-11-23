Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliği ve afetlerle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) gelecek yıl kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Türkiye'nin afet sonrası yeniden inşa ve iklim hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" başlıklı oturumda konuştu. Konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından dünyanın en büyük inşa operasyonunu yürüttüklerini belirten Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirdiği yıkıcı depremlerin ardından 350 bininci konut ve iş yerinin teslimini gerçekleştirdiklerini, 4 yıldan kısa süre içinde 100 bin ünitenin daha tamamlanmasıyla dünyanın en büyük inşa faaliyetlerinden birini bitirmiş olacaklarını ifade etti. Bu sürecin Türkiye ekonomisinin sağlam temellerini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin iklim krizinin menfi etkilerini yoğun hisseden ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'te karşılaşılan şiddetli kuraklığın hem gıda fiyatlarında hem de enerji arzında baskı yarattığını dile getirdi. Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun, 2053 net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma hedefini gerçekleştirmede önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kanun kapsamında temiz teknoloji yatırımlarının artırılması ve tüm sektörler için adil dönüşümün finansman olarak desteklenmesini amaçladıklarını belirten Erdoğan, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini mevcut durumun dört katına çıkarmayı öngördüklerini aktardı. Halihazırda yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 60'ın üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, Birleşmiş Milletler desteğiyle küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi ile çevre çalışmalarını güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Bu çalışmalar çerçevesinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planladıklarını açıklayan Erdoğan, Avustralya ile sağlanan mutabakatın, çok taraflılığın zemin kaybettiği bir dönemde daha anlamlı olduğunu düşündüğünü belirtti. Gıda güvenliği konusunda Güney Afrika dönem başkanlığının çalışmalarını takdirle karşıladığını da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 olarak bu alandaki çabaların artırılması gerektiğine inandığını ifade etti. Tüm bu gayretlerin ekonomik maliyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Erdoğan, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri ve bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamının tüm dünyanın huzuru için azami önemde olduğunu belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in yol açtığı yıkımın Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürdüğünü kaydetti. Erdoğan, gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa çalışmalarına gecikmeksizin başlanmasının esas olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin, ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya, Filistin halkının yanında durmaya kararlı ve hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barışın yegane yolu olan iki devletli çözüm için uluslararası toplumun çabalarını sürdürmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.