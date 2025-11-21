Birleşmiş Milletler’in en önemli iklim buluşmalarından biri olan COP30, Brezilya’nın Belém kentinde sona yaklaşırken, Türkiye’ye yönelik çarpıcı bir mesaj geldi. Greenpeace aktivistleri, dünyanın dört bir yanından gelen çevre savunucularının buluşma noktası haline gelen Rainbow Warrior gemisinden “Afşin-Elbistan’da yeni bir termik santrale yer yok” yazılı pankart açarak Türkiye’deki enerji politikalarına dikkat çekti.

Greenpeace, bu yılki zirvede küresel iklim hedefleri ile mevcut emisyon azaltım çabaları arasında büyüyen uçuruma işaret ediyor. Örgüt, sıcaklık artışını 1,5 °C ile sınırlayabilmek için fosil yakıtlardan çıkışı hızlandıran ve ülkeleri bağlayıcı nitelikte adımlar içeren bir Küresel Müdahale Planı talep ediyor.

Türkiye ise hâlâ fosil yakıtlardan çıkış için net bir tarih açıklamış değil. Üstelik Maraş’taki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne iki yeni ünite eklenmesi planlanıyor. Bu projeye ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, ÇED Olumlu kararının kamu yararı taşımadığını ortaya koymuştu. Bölge halkı, çevre örgütleri ve bilim insanlarının süregelen itirazları da bu raporla daha görünür hale geldi.

Greenpeace aktivistleri, COP30 sırasında Türkiye’deki bu mücadelenin uluslararası ölçekte duyulması için pankartlı bir eylem gerçekleştirdi. “Afşin-Elbistan’da yeni bir termik santrale yer yok” mesajı, hem fosil yakıt yatırımlarına hem de Türkiye’nin belirginleşmeyen enerji dönüşümü politikalarına dikkat çekti.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, COP30’da iletilen çağrının önemine vurgu yaptı:

“Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya dönük kararlı adımlar, taleplerimizin merkezinde. Eğer COP31 Türkiye’de yapılacaksa, ülkenin iklim politikaları açısından daha cesur ve net bir yol haritası ortaya koyması şart. Afşin-Elbistan’daki ek ünitelerin iptal edilmesi, bu yönde atılacak ilk somut adım olabilir.”

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasının gündemde olduğu bu dönemde, uluslararası çevre örgütleri Ankara’dan iklim krizine karşı daha güçlü ve tutarlı politikalar bekliyor.