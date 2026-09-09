Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Yavaş, Ankara’nın ulaşım altyapısına yönelik metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiklerini açıkladı.

“Haberim vardı”

Görüşmenin ardından en dikkat çeken değerlendirmelerden biri YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Özel, katıldığı canlı yayında görüşmenin sorulması üzerine, görüşmeden önceden haberdar olduğunu kaydetti.

Özel, Yavaş’ın kendisine bazı yatırımlar ve projeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edeceğini daha önce söylediğini belirterek, görüşmenin Ankara’nın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özel, “Benim haberim var. Mansur Bey bir takım yatırımlar ve projelerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de ‘Böyle bir şey olacak, bilginiz olsun’ demişti” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel,Yavaş’ın bu konularda hassas ve net olduğunun altını çizerek, randevu talebinin ve görüşmenin kendisinden habersiz gerçekleşmediğini vurguladı. Özel, “Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. ‘Randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim’ demişti. Randevu talebinden önce söylemişti. Gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisiyle. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. ‘Haberiniz olmadan olur, bir şey olur’ diye. Benim ondan haberim var, o konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey’in hiçbirşeyden de şüphem olmaz o konuda” dedi.

Gündem metro yatırımları

Görüşmenin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş ise Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiklerini belirtti. Yavaş toplantıda başta Ankara’nın ulaşım altyapısında önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduklarını açıkladı.

Yavaş ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la paylaştırdıklarını bildirdi.

Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ederken, NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki irade nedeniyle de teşekkürlerini ilettiğini belirtti.