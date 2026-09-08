CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin 103. kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ve mesajla kutladı.

"Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum"

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda CHP’nin tarihini ve Altı Ok vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka”

Özgür Özel'e yer verilmedi

Paylaşımda kuruluş yıl dönümü mesajının yanı sıra dikkat çeken bir video da yer aldı. Videoda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra, ikinci Cumhurbaşkanı ve CHP’nin önemli isimlerinden İsmet İnönü, eski Başbakan Bülent Ecevit ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü de yer aldı.

Aynı zamanda CHP Genel Başkanlığı yapmış isimlerin yer aldığı videoda CHP çatısı altında 5 dönem milletvekilliği yapan ve 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. kurultayda CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilen ancak mutlak butlan kararı nedeniyle seçimin iptal edilmesinin ardından partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in yer almaması ise dikkat çekti.