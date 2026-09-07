Etimesgut Beleidyesi’nde son haftalarda yürütülen soruşturmalara bir yenisi eklendi. Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA adlı maddeler tespit edildi.

İki ayrı soruşturma

Özgüven hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik daha önce başlatılan yolsuzluk soruşturmasından ayrı olarak ilerliyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmış ve bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da olduğu 55 kişi gözaltın alınmıştı.

Gözaltına alınana şüphelilere; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başlkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmişti.Ayrıca Beşikçioğlu’nun başkan yardımcılarından Mutlu Kerimoğlu’nun da uyuşturucu testi pozitif çıktı.

