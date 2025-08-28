İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2014 yılında yaşanan trajik bir olay, Erdal Özbunar’ın 20 yıllık arkadaşı ve iş ortağı Adem Yıldırım tarafından öldürülmesiyle gündeme geldi. 2 Temmuz 2014’te meydana gelen cinayet, borç-alacak meselesinden kaynaklanan bir tartışmanın kanlı bir şekilde sonuçlanmasıyla gerçekleşti. Olayın yankıları, mahkeme sürecinde Adem Yıldırım’ın 15 yıl hapis cezası almasıyla yeniden hatırlandı. Peki, Erdal Özbunar kimdi, neden öldü ve olayın detayları neler? İşte Özbunar’ın hayatı ve cinayetin arka planına dair bilgiler.

Erdal Özbunar Kimdir?

Erdal Özbunar, 1973 yılında İzmir’de doğdu ve olay tarihinde 41 yaşındaydı. Aslen İzmirli olan Özbunar, Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi’nde yaşıyordu. Adem Yıldırım ile hem komşu hem de iş ortağı olan Özbunar, yerel bir işletmede Yıldırım ile ortak iş yaptığı biliniyor. Ancak, Özbunar’ın mesleği veya iş hayatına dair detaylı bilgiler kamuoyuna yansımadı. Çevresinde sakin bir kişi olarak tanınan Özbunar’ın, Yıldırım ile 20 yıllık dostluğu ve iş ortaklığı bulunuyordu.

Cinayetin Nedeni ve Olayın Detayları

2 Temmuz 2014 gecesi, saat 01:00 sularında, Bayraklı Alparslan Mahallesi 1620/17 Sokak’ta Erdal Özbunar ve Adem Yıldırım sokakta karşılaştı. Özbunar’ın bankaya olan borcunu ödememesi ve Yıldırım’dan aldığı 10 bin TL’yi geri ödememesi nedeniyle aralarında gerginlik yaşanıyordu. İkili, konuşmak için Özbunar’ın kullandığı otomobile bindi. Araç hareket halindeyken başlayan tartışma, Yıldırım’ın öfkelenmesiyle cinayete dönüştü. Yıldırım, yanında taşıdığı tabancayla Özbunar’a 14 kurşun sıkarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Mahkeme Süreci ve Ceza

Olayın ardından Adem Yıldırım, cinayette kullandığı tabancayla Merinos Polis Merkezi’ne teslim oldu. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan Yıldırım, savunmasında Özbunar’ın kendisine ağır küfürler ettiğini ve bu nedenle kontrolünü kaybettiğini belirtti. Sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu, cinayetin planlı olmadığını ve tahrik altında gerçekleştiğini savundu. Mahkeme, Yıldırım’a önce 24 yıl hapis cezası verdi, ancak tahrik indirimiyle cezayı 15 yıla düşürdü.

Toplumsal Yankılar ve Sonrası

Erdal Özbunar’ın ölümü, Bayraklı’da büyük bir üzüntüye yol açtı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özbunar’ın cansız bedenini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Cinayet, borç-alacak meselelerinin nasıl trajik sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, yerel basında geniş yer bulurken, Özbunar’ın ailesi ve yakınları tarafından derin bir yas tutuldu. Mahkeme kararının ardından konu, 28 Ağustos 2025’te yeniden gündeme geldi.