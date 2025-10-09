Son günlerde MasterChef’in konuk ustası olarak gündeme gelen Erdal Aslanboğa, Balıkesir’in en ünlü kokoreç ustalarından biri. Mutfak tutkusunu küçük yaşta keşfetti ve 13 yaşında kokoreç şişiyle iş hayatına adım attı. Aslanboğa Kokoreç markasının kurucularından olan Aslanboğa, hem Balıkesir’in hem de Türkiye’nin dört bir yanında tanınıyor. Balıkesir’de doğdu, aslen Ağrılı ve yıllardır bu şehirde mesleğini sürdürüyor. Aynı zamanda komando olarak Foça ve Şırnak’ta görev yaptı, ancak gençlik tutkusu onu tekrar mutfağa yönlendirdi.

Başarı hikayesi; hem kendi markasını oluşması hem de gastronomi dünyasında kazandığı çeşitli ödüllerle dikkat çekiyor. Özellikle Altın Kaşık ve Gault&Millau gibi prestijli ödüllerin sahibi olan Aslanboğa, inovatif sunumları ve hijyen konusuna verdiği önemle öne çıkıyor.

Erdal Aslanboğa Kimdir?

Erdal Aslanboğa, Balıkesir merkezli Aslanboğa Kokoreç’in ustası. 1982 doğumlu, 43 yaşında ve yaklaşık 30 yıldır kokoreç mesleğiyle uğraşıyor. Hem sokak lezzetleri hem de restoran sunumu ile tanınıyor. Restoranı Balıkesir Paşaalanı Mahallesi Çengel Caddesi No:87 adresinde yer alıyor ve gece geç saate kadar hizmet veriyor. Aslanboğa, menüsünde 13 ve üzeri farklı kokoreç çeşidiyle geniş kitlelere ulaşıyor. Üretim tesisinden restoranına kadar her aşamada temizlik ve lezzet ön planda tutuluyor.

Aslanboğa Kokoreç Restoranı Nerede?

Restoran şehir merkezine yakın bir konumda ve ailelere uygun şekilde düzenlendi. Balıkesir Paşaalanı Mahallesi Çengel Caddesi No:87 adresinde bulunuyor. Geniş oturma alanları ve gece 02:00’ye kadar açık olmasıyla biliniyor. Ayrıca Türkiye’nin diğer illerine de toptan kokoreç dağıtımı yapıyor.

Evde Kokoreç Nasıl Yapılır?

Evde kokoreç yapmak için, öncelikle temiz kuzu bağırsağına ve kelle çevresi yağına ihtiyaç var. Bağırsakları güvenilir bir kasaptan alıp bol suyla birkaç kez yıkamak önemli. Temizlenen bağırsakları buzdolabında birkaç saat dinlendirmek, hem koku hem de doku açısından fayda sağlıyor. Sarma tekniği ise, kokorecin lezzetini ve şeklini belirliyor; çok sıkı veya gevşek sarmamaya özen göstermek gerekiyor.

Ateş kontrolü önemli; dış katman yanmadan iç kısmın pişmesi için dengeli ısı kullanılıyor. Baharat olarak kekik, kimyon ve kırmızı biber ölçülü ekleniyor. Pişirme sonunda baharatları eklemek ve kokoreci dinlendirmek lezzeti artırıyor. Fırında başlayıp tavada bitirmek ise çıtırlık ve sulu iç doku sağlıyor.

Malzemeler

500 gram temizlenmiş rulo kokoreç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

2 gevrek sandviç ekmeği

İnce doğranmış domates, yeşil biber

Yapılışı

Fırını 180 dereceye ısıtıp kokoreç rulosunu ızgarada 40-45 dakika pişirin. Dinlendirdikten sonra küçük parçalara doğrayıp tavada 3-4 dakika zeytinyağında soteleyin. Ekmek içini tavada hafifçe ısıtıp kokoreci ekleyin, baharatları ve isteğe göre domates/biber ekleyerek servis edin. Yanında turşu ile sunmak geleneksel bir tercih. Afiyet olsun.