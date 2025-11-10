Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde, Ankara'daki Anıtkabir'de düzenlenen görkemli törenle milyonlarca vatandaş tarafından saygıyla anıldı. Törene İzmir'den katılan Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yedi yaşındaki kızı Esmer Alya ile birlikte Atalarına olan bağlılıklarını göstererek duygusal anlar yaşadı.

3 kilometrelik gurur yürüyüşü

Erdağ, ailesiyle birlikte Anıtkabir'e ulaşmak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle araçlarını 3 kilometre uzağa park etmek zorunda kaldıklarını belirten Erdağ, bu zorlu yürüyüşe rağmen hissettiği duyguyu, "O yorgunluğun içinde tarifsiz bir gurur vardı" sözleriyle özetledi.

Genç neslin Cumhuriyet andı

Erdağ, kızı Esmer Alya'nın 10 Kasım'da ilk kez Atasını ziyaret etmesinin kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Binlerce yurttaşın bir araya gelerek 'Andımız'ı okuduğu ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarıyla coşkuyla haykırdığı bu atmosferde, Erdağ, genç neslin Cumhuriyete olan inancının sarsılmaz olduğunu gördüğünü ifade etti.

Yas değil, hatırlama ve geleceğe borç günü

10 Kasım'ın sadece bir yas günü değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in aydınlığını yeniden idrak etme günü olduğunu vurgulayan Erdağ, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Evlatlarımızı Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirmek, bizim hem tarihimize hem de geleceğimize olan borcumuzdur. Bu ülkenin çocukları Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edecek."