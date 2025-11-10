Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yılında Narlıdere’de düzenlenen törenlerle anıldı. Narlıdere Ahmet Priştina Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programına Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Garnizon Komutanı İstihkam Albay Halil İbrahim Yılmaz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı; ilçede hayat iki dakikalığına durdu.

Öğrencilerden duygu dolu oratoryo

Çelenk töreninin ardından anma programı Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde devam etti. Öğrencilerin hazırladığı 10 Kasım oratoryosu sahnelendi ve duygu dolu anlar yaşandı. Ayrıca Narlıdere Rasim Önel Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Fotoğraflarla Atatürk” sergisi de merkezde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kent Lokantası’nda Atatürk’ün sevdiği menü

10 Kasım kapsamında Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası’nda Atatürk’ün anısına hayır yemeği verildi. Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan menü – kuru fasulye, pirinç pilavı, domates çorbası ve helva – vatandaşlara gün boyu ücretsiz olarak ikram edildi.

“Atamızın yolundan ayrılmayacağız”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Atatürk’e duydukları minneti vurgulayarak şöyle konuştu: “Bağımsızlık mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum. O’nun kurduğu Cumhuriyet’i sonsuza kadar koruyacak; ilke ve devrimlerini yaşatmaya devam edeceğiz.”