Son Mühür/ Seçil Ünlü - Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yeni yıl etkinliği gerçekleştirdi. Şirinyer Düğün Salonu’nda düzenlenen organizasyona özel gereksinimli bireyler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Özel bireyler yeni yılı birlikte karşıladı

Etkinlik; Buca Engelliler Derneği, Buca Kent Konseyi Engelli Merkezi, İzmir Sağlıklı Sosyal Yaşam ve Dayanışma Engelliler Merkezi, Engelsiz İzmir Derneği, İzmir Anadolu Engelliler Derneği, İzmir Güç Birliği Spor Derneği ve Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğiyle hayata geçirildi.

Müzik ve dansla unutulmaz gün

Programda İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ile İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından sahne alan sahne sanatçısı Mikrop Hikmet, seslendirdiği popüler şarkılarla salondaki coşkuyu artırdı.

Özel bireyler ve aileleri, müzik eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, katılımcılara yeni yıl öncesinde moral ve motivasyon kazandırdı.