Son Mühür- Türkiye'nin enerji altyapısının kilit kurumlarından biri olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, resmi kanallar aracılığıyla yaptığı açıklama ile BOTAŞ bünyesine 223 yeni personel istihdam edileceğini kamuoyuna duyurdu. Bu alım, ulusal enerji güvenliği ve altyapı projelerinin etkinliğini artırma hedefine hizmet edecek stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Başvuru süreci ve takvim detayları

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, personel alımı için başvuru sürecinin detayları netleştirildi. Enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için başvuru dönemi, 10 Kasım 2025 tarihinde resmen başlayacak. Bu kritik pozisyonlara ilgi duyan vatandaşlar, başvurularını yalnızca Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Başvuru süreci, kısa ve sıkı bir takvimle ilerleyecek olup, son başvuru tarihi 14 Kasım 2025, saat 23.59 olarak belirlenmiştir. Bu sürenin aşılması durumunda başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulanarak adayların takvime riayet etmeleri gerektiği önemle belirtildi.

Ulusal enerji altyapısında insan kaynağı güçlendirmesi

BOTAŞ, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol boru hattı işletmeciliğinde, depolama faaliyetlerinde ve uluslararası enerji koridorlarındaki stratejik rolünde merkezi bir konuma sahiptir. Gerçekleştirilecek olan 223 kişilik bu yeni alım, şirketin artan operasyonel yükünü hafifletme, yeni projeleri hayata geçirme ve özellikle teknik alanlardaki uzmanlık ihtiyacını karşılama amacını taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu hamlesi, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamlaştırma ve bölgesel enerji ticaretindeki etkinliğini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. İşe alınacak personelin, BOTAŞ’ın çeşitli illerdeki tesis ve şantiyelerinde görevlendirilmesi bekleniyor.

Adaylar İŞKUR ilanlarını takip etmeli

Başvuruların başlamasına kısa bir süre kala, pozisyonların unvanları, talep edilen nitelikler (eğitim düzeyi, deneyim, sertifikalar vb.) ve dağılımına ilişkin detaylı bilgilerin İŞKUR'un ilgili ilan sayfalarında yayımlanması bekleniyor. Adayların, başvurularını tamamlamadan önce yayımlanacak olan resmi ilanı dikkatle incelemeleri ve aranan tüm şartları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.