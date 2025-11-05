Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Yunanistan'ın Drama bölgesinde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye saatiyle 10:16:23'te gerçekleşirken, sarsıntının Edirne'nin Enez ilçesine olan yakınlığı dikkat çekti.

Depremin merkez üssü ve zamanı

AFAD kayıtlarına göre deprem, 2025-11-05 tarihinde ve Türkiye Saati (TSİ) ile 10:16:23'te kaydedildi. Depremin merkez üssü, Yunanistan'ın Anatoliki Makedonia kai Thraki bölgesindeki Drama olarak belirlendi. Sarsıntının koordinatları Enlem: 41.27361 N ve Boylam: 24.58472 E olarak açıklandı.

Büyüklük ve derinlik bilgileri

Depremin büyüklüğü, yerel büyüklük (Ml) cinsinden 4.5 olarak ölçüldü. Bu büyüklük, orta şiddette bir depreme işaret ediyor. Odak derinliği ise 15.29 km olarak hesaplandı. Derinliğin bu seviyede olması, sarsıntının yüzeye nispeten yakın bir noktada gerçekleştiğini gösteriyor.

Türkiye'ye yakınlığı: Enez sallandı mı?

Merkez üssü Yunanistan olmasına rağmen, deprem Türkiye sınırına olan yakınlığıyla da önem taşıyor. AFAD verilerine göre sarsıntı, Edirne'nin Enez ilçesine yaklaşık 140.05 km mesafede gerçekleşti. Bu mesafe, özellikle sınır bölgelerinde ve yüksek binalarda yaşayan vatandaşların sarsıntıyı hissedebileceği anlamına geliyor.