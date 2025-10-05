El-Hoziny isimli İslami yatılı okulun binası, geçen Pazartesi günü öğle namazı sırasında yüzlerce öğrencinin üzerine çöktü. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve ekipler, enkazda kaybolan öğrenciler için zamana karşı mücadele ediyor.

Facianın yedinci gününde, okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Yetkililer, halen enkaz altında kayıp olduğu belirtilen 27 öğrenciyi arama çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri vinçlerle enkazı kaldırırken, sensörler ve özel tünellerle çocukların isimlerini seslenerek herhangi bir yaşam belirtisi arıyor. Ancak şu ana kadar enkaz altından canlı birilerine ulaşılmadı. Arama ve tahliye işlemlerinin yüzde 60'ı tamamlanmış durumda; yetkililer, pazartesi günü tüm enkazın temizlenmesini ve operasyonun sona ermesini bekliyor.

El-Hoziny ve İslami Yatılı Okulların Önemi

El-Hoziny, Endonezya'da pesantren olarak bilinen geleneksel İslami yatılı okullardan biri. Din İşleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede yaklaşık 42 bin pesantren ve bu okullarda yaklaşık 7 milyon öğrenci eğitim alıyor. Pesantren okulları, dini eğitimin yanı sıra bölgesel dayanışma ve sosyal destek ağlarıyla da biliniyor. Sidoarjo’daki olay, bu tip okullarda güvenlik standartlarının ve altyapının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Umutsuzca Sürüyor

Arama-kurtarma ekipleri, enkazda kaldığı düşünülen öğrencilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Uzmanlar, vinçlerle kaldırılan ağır beton bloklarının altında öğrencilerin isimlerini sesleniyor, herhangi bir hareket algılanması için gelişmiş sensörler kullanıyor. Ancak olayın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen halen herhangi bir yaşam belirtisi tespit edilemedi. Böylesi büyük yapısal çöküşler, Endonezya’da bina güvenliği ve afet hazırlığı konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Binanın Çöküşü ve Soruşturma Süreci

El-Hoziny okulunun çöküşü sırasında öğrenciler namaz için toplanmıştı. Olayın ardından yetkililer, binanın yapısal durumunu ve olası ihmalleri araştırmaya başladı. Endonezya’da özellikle eski ve bakımsız eğitim kurumlarında buna benzer felaketler yaşanabiliyor. Sidoarjo’daki trajik olay, güvenlik standartlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dair toplumda güçlü bir beklenti oluşturdu.

Eğitim Hayatında Zorlu Süreç

Facia sonrası bölgedeki aileler ve toplum, kayıplar için yas tutuyor. Çocuklarını kaybeden aileler, yetkililerden daha güvenli eğitim ortamları talep ediyor. Endonezya’da pesantren okullarının yaygınlığı, bu tip felaketlerin önlenmesi için ülke genelinde altyapı iyileştirmelerinin acilen gündeme alınması gerektiğini gösteriyor. Mevcut arama-kurtarma faaliyetleri tamamlandığında okulda yaşanan kaybın tüm boyutları ortaya çıkacak.

Endonezya’da yaşanan bu okul faciası, ülke genelinde güvenlik ve eğitim standartlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Arama ve kurtarma ekiplerinin umutsuz mücadelesi, toplumun ortak travmasını derinleştirdi. Okul binalarında alınacak önlemler, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasının önüne geçmek için kritik öneme sahip.