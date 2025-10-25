Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporuna göre, üniversite mezunlarının iş bulma süresi bölümden bölüme değişiyor. Dil ve konuşma terapisi mezunları ortalama 2,2 ayda, tıp fakültesi mezunları 4,1 ayda, özel eğitim öğretmenliği bölümü mezunları 4,3 ayda, eczacılık mezunları 5,1 ayda, ebelik bölümü mezunları ise 7,6 ayda iş bulabiliyor.

Eğitim, sağlık ve terapi alanlarındaki istihdam oranları, son yıllarda artan kamu personeli alımları ve özel sektör talepleriyle birlikte yükselişini sürdürüyor.

En Çok Kazandıran 30 Üniversite Bölümü

TÜİK’in verileri, kazanç düzeylerinde ise farklı bir tablo ortaya koydu. 2024 yılı itibarıyla aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler arasında pilotaj açık ara farkla zirvede yer aldı. Pilotları, mühendislik fakülteleri mezunları izledi. Özellikle havacılık, uzay, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümleri en çok kazandıran alanlar arasında öne çıktı.

İşte 2024 yılına göre en yüksek maaş ortalamasına sahip 30 lisans bölümü: Pilotaj, Matematik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Tıp, Uçak Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Bakım ve Onarım, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojisi, Fizik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Diş Hekimliği, Ekonomi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Aktüerya Bilimleri, Kimya Mühendisliği.

Mühendislikler Yine Zirvede

Analizler, mühendislik alanlarının iş gücü piyasasında istikrarlı biçimde yüksek gelir sağladığını gösteriyor. Özellikle havacılık, uzay ve bilişim teknolojileri bölümleri, özel sektörün dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar nedeniyle yüksek talep görüyor.

Uzmanlara göre, gelecekte yapay zekâ, veri analitiği ve otonom sistemler alanında uzmanlaşan mühendisler, hem yurt içinde hem de küresel ölçekte yüksek maaşlarla istihdam edilecek.

Gençlere Rehber Niteliğinde

TÜİK’in istihdam verileri, üniversiteye hazırlanan gençler için önemli bir rehber niteliğinde. İş bulma süresi kısa olan sağlık ve eğitim bölümleri ile yüksek kazanç sağlayan mühendislik alanları, hem istikrarlı kariyer hem de finansal avantaj açısından öne çıkıyor.

Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının istihdam başarısı, teknolojik gelişmelere ve sektörel dönüşümlere paralel olarak yeniden şekilleniyor. Havacılık, mühendislik ve sağlık alanları, hem gelir hem de iş bulma oranında zirvedeki yerini koruyor. Uzmanlar, geleceğin mesleklerinde teknik donanımın yanında iletişim, yabancı dil ve analitik düşünme becerilerinin de belirleyici olacağını vurguluyor.