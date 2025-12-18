Özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki makasın açıldığı bu dönemde, emekliler en yüksek teklifi veren kurumu tercih etmek için araştırmalarını sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşmaların taban tutarları belirlemesine rağmen, bankalar kendi inisiyatifleriyle bu rakamların çok üzerine çıkıyor. Özellikle otomatik fatura talimatı ve kredi kartı harcama sözü gibi ek koşulları sağlayan emekliler, 30 bin TL'yi aşan ödemelerden faydalanabiliyor.

En Çok Promosyon Veren Bankalar 2026 Güncel Liste

Bankaların 2026 yılı başı itibarıyla duyurduğu güncel kampanya verilerine göre, en yüksek promosyon teklifleri şu şekilde sıralanıyor:

QNB: Emeklilere yönelik en agresif kampanyalardan birini yürüten QNB, ek koşulların sağlanması durumunda toplamda 31.000 TL 'ye varan bir ödül paketi sunuyor.

Akbank: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon veren banka, Axess kart harcamaları ve fatura talimatlarıyla birlikte toplam ödül miktarını 30.000 TL seviyesine taşıyor.

Yapı Kredi: "Şimdiki Emekliler Bir Başka" kampanyasıyla öne çıkan banka, ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL 'ye varan bir ödeme yapıyor.

VakıfBank: Kamu bankaları arasında en yüksek teklifi sunan VakıfBank, 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, Troy özellikli kartlarla yapılan harcamalar üzerinden verdiği puanlarla toplam kazanımı 30.000 TL 'ye kadar çıkarıyor.

ING: Turuncu Ekstra avantajları ve otomatik fatura talimatlarıyla birlikte ING, emeklilere toplamda 28.000 TL 'ye varan bir paket sunuyor.

DenizBank: Banka, maaş taşıma ve ek ürün kullanımlarıyla birlikte emeklilere 27.000 TL 'ye varan bir promosyon fırsatı sağlıyor.

Garanti BBVA: Nakit promosyon ve bonus fırsatlarını birleştiren Garanti BBVA, toplamda 25.000 TL 'lik bir avantaj paketi sunuyor.

İş Bankası: Türkiye İş Bankası, nakit ödeme ve MaxiPuan avantajlarıyla birlikte emeklilere 24.000 TL 'ye varan bir teklifte bulunuyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank: Diğer kamu bankaları ise SGK protokolü kapsamında belirlenen taban tutarlar üzerinden ilerleyerek yaklaşık 12.000 TL civarında nakit promosyon veriyor.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Bankaların sunduğu bu yüksek tutarlardan faydalanabilmek için emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca o bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Ancak belirtilen "maksimum" tutarlara ulaşmak için genellikle sadece maaş taşıma işlemi yeterli olmuyor.

Bankalar, en üst limitli ödemeleri yapabilmek için ek koşullar talep ediyor. Bu koşullar arasında kredi kartı çıkartmak, belirli tutarda harcama yapmak, kredili mevduat hesabı (ek hesap) açtırmak veya en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermek gibi şartlar yer alıyor. Emeklilerin, sözleşme imzalamadan önce bu ek şartları dikkatlice incelemeleri ve cayma bedeli gibi detayları göz önünde bulundurmaları öneriliyor.