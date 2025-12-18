Altın, Türkiye’de hem yatırım hem de hediye amacıyla en çok tercih edilen kıymetli madenler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, kuyumcudan altın alırken tüketicilerin önemli bir ayrıntıyı sıklıkla göz ardı ettiğine dikkat çekiyor. Estetik görünüm ve işçilik ön plana çıkarken, altının değerini doğrudan etkileyen ayar bilgisi çoğu zaman ikinci plana atılıyor.

Ayar bilgisi fiyatın temel belirleyicisi olarak öne çıkıyor

Uzmanlara göre altının saflığını ifade eden ayar, ürünün fiyatını belirleyen en temel kriter olarak kabul ediliyor. 14, 18 ve 22 ayar gibi farklı seçenekler arasında ciddi fiyat farkları bulunuyor. Ayar doğruluğu kontrol edilmeden yapılan alımlar, altının gerçek değerinden daha pahalıya ya da daha ucuza alınmasına neden olabiliyor. Bu durum özellikle yatırım amacıyla altın alan tüketiciler için önemli riskler barındırıyor.

Kuyumcuda ilk sorulması gereken detay ayar doğruluğu oluyor

Uzmanlar, kuyumcudan altın alırken ilk bakılması gereken unsurun ayar bilgisinin doğruluğu olduğunu vurguluyor. Ayarın hem ürün etiketi üzerinde hem de sertifikasında açık ve net şekilde belirtilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayar damgasının bulunmaması ya da belirsiz olması, ürünün standartlara uygun olmadığını veya güvenilir olmayan bir üretimden geçtiğini gösterebiliyor. Bu nedenle sertifika talep edilmesi, tüketiciyi koruyan en önemli adımlar arasında yer alıyor.

En sık yapılan hata işçilik ile ayar değerinin karıştırılması oluyor

Tüketicilerin yaptığı en yaygın hatalardan biri, altının tasarımına ve işçiliğine göre karar vermek olarak gösteriliyor. Oysa bazı ürünlerde işçilik maliyeti, ayar değerinin önüne geçebiliyor. Bu durum özellikle yatırım amaçlı alımlarda beklenen kazancın elde edilememesine yol açabiliyor. Uzmanlar, yatırım için alınan altınlarda sade modellerin tercih edilmesini ve ayar değerinin öncelikli kriter olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Bilinçli yapılan kontroller uzun vadede kazandırıyor

Altın alırken yapılacak basit kontrollerin, uzun vadede ciddi maddi kayıpların önüne geçebileceği belirtiliyor. Ayar doğruluğunun incelenmesi, sertifikanın talep edilmesi ve fiyat karşılaştırmasının yapılması, uzmanlara göre tüketiciyi koruyan temel unsurlar arasında bulunuyor. Altın yatırımının güvenle yapılabilmesi için bilinçli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.