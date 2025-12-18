Çiftin evliliği bir süre önce sona erdi ve ikili, kızları Lina İzmir'in bakımı ve gelişimi konusunda iletişimlerini sürdürüyor. Anıl Piyancı'nın sosyal medya hesaplarında kızıyla geçirdiği anlara dair paylaşımları, hayranlarından yoğun ilgi görüyor ve takdir topluyor. Sahra Saruhan ise boşandıktan sonra kendi kariyerine ve özel yaşamına odaklandı.

Anıl Piyancı Kimdir?

17 Temmuz 1990 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Anıl Piyancı, küçük yaşlardan itibaren rap ve hip-hop müziğe ilgi duydu. 2007 yılında kurduğu "Yeşil Oda" isimli stüdyo ile profesyonel müzik kariyerine adım attı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Piyancı, rap dünyasında hem prodüktör hem de sanatçı olarak önemli işlere imza attı.

2013 yılında çıkardığı "Zaman Yok" albümüyle geniş bir kitleye ulaşan sanatçı, "Bi Duman Hip-Hop" gibi hit parçalarıyla tanındı. Ezhel, DJ Artz, Grogi ve Allame gibi rap camiasının önde gelen isimleriyle ortak projelerde yer aldı. Piyancı, müziği kadar girişimci yönüyle de dikkat çekiyor.

Sahra Saruhan Kimdir?

Sahra Saruhan, Anıl Piyancı ile yaptığı evlilikle kamuoyunun gündemine geldi. Çift, 2016 yılında dünyaevine girdi ve bu birliktelikten Lina İzmir adında bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri bir süre sonra sona erdi. Boşanmanın ardından kızlık soyadını kullanmaya başlayan Saruhan, sosyal medyada @sahraasaruhan kullanıcı adıyla yer alıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sahra Saruhan hakkında çok fazla detaylı bilgi bulunmamakla birlikte, kızıyla yakından ilgilendiği biliniyor. Piyancı ile olan ilişkisi sona erse de, kızları için ebeveynlik sorumluluklarını paylaşmaya devam ediyorlar.