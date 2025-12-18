Listede yer alan isimlerin toplam servetlerinde döviz kurları, borsa performansı ve global piyasa hareketleri belirleyici oldu. Murat Ülker, kişisel servetiyle bireysel zirvedeki yerini korurken, Koç ailesi üyeleri toplam aile serveti ve ekonomik etki bakımından Türkiye'nin en büyük gücü olmaya devam etti. Enerji sektöründeki yükseliş ise Kazancı ailesini üst sıralara taşıdı.

Koç Ailesi

Koç Holding'in ana hissedarları olan aile üyeleri, 2026 projeksiyonlarında da Türkiye'nin en varlıklı grubu olarak öne çıkıyor. Semahat Sevim Arsel, 3 milyar doları aşan servetiyle ailenin ve Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri konumunda bulunuyor. Onu, holdingin onursal başkanı Rahmi Koç ve yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç takip ediyor. Aile, otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerindeki dev yatırımlarıyla varlığını güçlendirerek sürdürüyor.

Sabancı Ailesi

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde kritik rol oynayan Sabancı ailesi, geniş bir yelpazeye yayılan yatırımlarıyla 2026 listesinde de ağırlığını koruyor. Özellikle Erol Sabancı, Akbank ve Sabancı Holding üzerindeki hisseleriyle milyarderler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ailenin farklı kolları, havacılık (Pegasus - Esas Holding) ve perakende gibi çeşitli sektörlerdeki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Ali Sabancı ve kardeşlerinin yönettiği Esas Holding bünyesindeki varlıklar da ailenin genel servetine önemli katkı sağlıyor.

Ülker Ailesi

Gıda ve perakende sektörünün devi Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, bireysel servet sıralamasında yıllardır süregelen liderliğini devam ettiriyor. Godiva, United Biscuits ve McVitie's gibi global markaları bünyesinde barındıran Pladis yapılanmasıyla uluslararası alanda büyüyen Ülker, 5.5 milyar dolar seviyelerindeki kişisel servetiyle ailenin en güçlü ismi oldu. Ülker ailesi, gıda sektöründeki global operasyonları sayesinde Türkiye'nin en likit servetlerinden birini yönetiyor.

Yükselen Değerler: Kazancı, Şahenk ve Özmen Aileleri

Enerji sektöründeki faaliyetleriyle Aksa Enerji'nin sahibi Cemil Kazancı, servetini en hızlı artıran isimlerden biri olarak 4 milyar dolar barajını aştı. Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk ve kardeşi Filiz Şahenk ise turizm, yeme-içme (d.ream grubu) ve medya sektörlerindeki yatırımlarıyla listedeki yerlerini sağlamlaştırdı. ABD merkezli Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Eren ve Fatih Özmen çifti de uzay ve savunma sanayisindeki başarılarıyla Türkiye kökenli en zengin aileler arasındaki yerini korudu.