Son Mühür - TBMM’de görüşülen kanun tasarısı kapsamında, prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren “Emekli maaşından yüzde 25 kesinti kimlere uygulanacak?” sorusuna Sosyal Güvenlik Uzmanı Noyan Doğan yanıt verdi.

Noyan Doğan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Okuyucumun sorusunun benzerlerini son bir haftadır çokça alıyorum. Meclis’te görüşülen kanun tasarısı ile emekli maaşlarından kesinti yapılması öngörülüyor.

Yeni yapılacak düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı, borcu bulunanların maaşlarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilecek.

Kanun çıkarsa, kesinti sadece emekli maaşı alanlardan değil; dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), sürekli iş göremezlik geliri alanların da maaşlarından yüzde 25 oranında kesinti yapılacak."

Kimlerin maaşı kesilecek?

"Geçmişten genel sağlık sigortası prim borcu olanlardan da bu kesinti yapılacak. Ayrıca yine geçmişte SGK’ya prim borcu olanlar varsa da emekli maaşlarından ya da ölüm aylığı alanların maaşlarından kesinti yapılabilecek.

Mesela, geçmişte Bağkur’lu olup da yanında çalışanlardan dolayı prim borcu olanların bu borçları emekli maaşlarından yüzde 25’i geçmeyecek şekilde kesilecek. Mecliste görüşülen tasarı yasalaşırsa, yüzde 25’e kadar kesinti uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Uygulamanın detayları ise kanun çıktıktan sonra SGK tarafından netleşecek."