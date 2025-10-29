Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü (Hakkari hariç) ile Afyon’un güneyi, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Sel ve heyelan uyarısı
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 6 ila 8 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Rüzgar fırtınaya dönüşecek
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden saatte 50-80 kilometre hızla çok kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
29 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Çanakkale 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Kırklareli 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
- Afyonkarahisar 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- Denizli 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
- İzmir 22°C – Parçalı bulutlu
- Muğla 23°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
- Adana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Antalya 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Hatay 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetli
- Isparta 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
- Ankara 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Konya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- Sivas 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli
BATI KARADENİZ
- Bolu 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
- Düzce 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Sinop 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Zonguldak 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Rize 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
- Samsun 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Trabzon 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
- Erzurum 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli
- Kars 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yerel yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
- Malatya 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Van 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Gaziantep 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Mardin 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Siirt 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı