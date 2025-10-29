Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü (Hakkari hariç) ile Afyon’un güneyi, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 6 ila 8 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Rüzgar fırtınaya dönüşecek