Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kapsamlı bir görev değişikliği yapıldı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri kapsamında görevlerinden alındı.

Yerlerine yeni atamalar da aynı kararnameyle duyuruldu. Buna göre Hasan Kökrek, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi. Ankara’da ise koltuğa, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali oturdu.

Elazığ, Siirt, Aydın, Erzurum, Zonguldak ve Diyarbakır’da da yeni müdürler göreve başladı.

Buna göre Elazığ’a Beraat Şahin, Aydın’a Mehmet Yiğit, Diyarbakır’a Salih Sadoğlu, Erzurum’a Süleyman Ekici, Siirt’e İlhan Saz ve Zonguldak’a Uygar Keskin atandı.

Çalışma Bakanlığı’nda görevden alma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da değişiklik yaşandı. İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, açık bulunan İş Müfettişliği pozisyonuna Esma Gülçiçek Can atandı.

Adli Tıp Kurumu’nda yeni isimler göreve başladı

Adli Tıp Kurumu’nda ise ihtisas kurullarına yeni üyeler atandı.

Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine ise Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik görevlendirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.