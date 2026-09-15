Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, iklim krizinin tetiklediği orman felaketlerinden yüksek yapılardaki teknik risklere kadar hayati bir alanda kritik bir buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB çatısındaki meslek odalarının ortaklığıyla düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi, 17-18 Eylül tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde kapılarını açacak. Dev organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Alevler kapıyı çalmadan önlem almak şart

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, toplantıda ezber bozan bir gerçeğin altını çizdi. Karadeniz, yangın güvenliğinin siren sesleri duyulduğunda başlamadığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Yangını önlemek, riskleri önceden belirlemek ve olası bir felaketin can ile mal kaybına dönüşmesini engellemek zorundayız. Elektrikli araçlar, batarya sistemleri ve yenilenebilir enerji uygulamaları hayatımıza girerken beraberinde yeni riskler getiriyor. Artan sıcaklıklar ve kuraklık da bu tehlikeyi katlıyor."

İki günlük maratonda tüm riskler masaya yatırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman ise kentin sanayi altyapısı, yoğun yapılaşması ve orman varlığıyla özel bir risk haritasına sahip olduğunu vurguladı. Mücadelenin tek taraflı yürütülemeyeceğini savunan Karaman, yangın güvenliğinin yalnızca itfaiyenin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Etkinlik boyunca uzmanlar; yangını önleme tekniklerinden en son teknoloji müdahale araçlarına, denetim mekanizmalarından sanayideki yeni tehditlere kadar geniş bir yelpazeyi tartışacak. Tepekule'de kurulacak sergi alanı ise katılımcılara sektördeki en güncel teknolojik çözümleri doğrudan inceleme imkanı sunacak.

