Türk futbolseverlerin gözü kulağı Madrid ekibinin genç yıldızı Arda Güler'in üzerinde toplanıyor. Son lig sınavında oyuna sonradan girip hücum hattına getirdiği dinamizmle alkış toplayan milli oyuncu, teknik heyetten ilk 11 vizesini kapmaya hazırlanıyor.

Gözler sahada. Sezona 12 puanla ikinci basamakta devam eden Madrid temsilcisi kayıp yaşamak istemezken, 2 puana sahip ligin dibindeki Elche ise taraftarı önünde sürpriz bir çıkış arıyor.

Elche Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Elche ile Real Madrid arasındaki LaLiga 6. hafta mücadelesi, 15 Eylül 2026 Salı günü saat 22.30'da S Sport ekranlarından naklen ve şifreli yayınlanıyor.

Karşılaşma Detayı Açıklama Maç Elche - Real Madrid Turnuva İspanya LaLiga (6. Hafta) Tarih ve Saat 15 Eylül 2026 Salı, 22.30 Stadyum Manuel Martínez Valero Canlı Yayın S Sport

Zorlu randevu başlıyor. İspanya'da zirve yarışını yakından ilgilendiren 90 dakikada hakemin ilk düdüğüyle birlikte yeşil sahada taktik savaşı sahneleniyor.

Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

Milli futbolcu Arda Güler, teknik heyetin hücum kurgusunda yapacağı rotasyon hamlesiyle sahaya ilk 11'de adım atıyor. Son karşılaşmada oyuna girdikten sonra sergilediği klas paslar ve ceza sahası çevresindeki yaratıcılığıyla fark oluşturan genç yetenek, bu kez maça başlama düdüğüyle dahil oluyor.

Fırsat kapıyı çaldı. Orta alan ile forvet hattı arasındaki bağlantıyı kuracak olan Arda Güler, hücumdaki yıldızları topla buluşturup kilidi açmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın taktik dengeleri ve muhtemel kadrolar

Ev sahibi yeşil-beyazlı Elche, güçlü rakibini kendi yarı alanında karşılayarak katı bir savunma bloku kurmayı deniyor. Hızlı hücum geçişleriyle Madrid savunmasının arkasına sarkmak isteyen Elche, duran top organizasyonlarından gol çıkarmayı planlıyor.

Hata affedilmiyor. Konuk Real Madrid ise kanat akınlarıyla oyunu rakip sahaya yıkıp erken bir golle maçı koparmayı amaçlıyor. Kalede Courtois güven verirken ileri uçta Mbappe ve Vinicius ikilisinin sürati ev sahibi savunmayı zorlamaya aday görünüyor.