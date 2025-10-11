Son Mühür- Yapay zekanın her geçen gün insan yaşamına daha çok girdiği bir dönemde teknoloji devi şirketler ortak bir adresle işbirliği için kolları sıvamış durumda.

Henüz 10 yaşında bir şirket olmasına rağmen yapay zeka alanında ayrı bir yerde konumlanan OpenAI şirketinin son dönemde imzaladığı anlaşmalar ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatiyor.

''OpenAI, bu yıl tam 1 trilyon dolarlık anlaşma imzaladı'' hatırlatmasında bulunan ekonomist Ebru Usta,

''Anlaşmalar, OpenAI'ye önümüzdeki 10 yıl boyunca kabaca 20 nükleer reaktörden gelen güce eşdeğer olan 20 gigawatt'tan fazla bilgi işlem kapasitesine erişim sağlayacak.'' değerlendirmesinde bulundu.



Yeni dünyanın altını enerji...



''Enerji artık yeni dünyanın altını… Enerji + compute (işlem gücü) yeni stratejik kaynak oldu'' vurgusunda bulunan Usta,

''-Kim en fazla temiz, sürekli enerjiye ulaşabiliyorsa,

-Kim GPU altyapısına yatırım yapıyor ve güvence altına alıyorsa o ülke veya şirket yapay zeka çağının lideri olacak.

Bunun için de büyük teknoloji şirketleri, kaderlerini OpenAI’ye bağlamış durumda…'' mesajı verdi.

