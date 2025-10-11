Elektrikli otomobil dünyasında büyük bir ilgiyle beklenen Ferrari Electtrica için ilk resmi bilgiler nihayet açıklandı. Uzun süredir söylentileri dolaşan bu model, Ferrari'nin elektrikli otomobil piyasasına adım atma kararlılığını gösteriyor. Henüz tasarımı paylaşılmasa da, teknik detaylar ve performans verileriyle otomotiv meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı.

Electtrica, Ferrari markasının bugüne kadar geliştirdiği ilk tamamen elektrikli araç olacak. Marka, bu yeni modeli ile elektrikli süper otomobil alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Resmi açıklamalar ışığında, 2026'nın ilk çeyreğinde tanıtılacak araç için marka, efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive’ın şirketi LoveFrom’dan da destek aldı. Bu iş birliği, Electtrica’nın hem estetik hem de mühendislik açısından yüksek bir beklenti oluşturduğunu gösteriyor.

Electrica'nın Teknik Özellikleri

Elektrikli süper otomobil Electtrica, dört ayrı elektrikli motorla 1.000 beygir civarında güç üretecek. 800V teknolojisiyle geliştirilen modelde, 122 kWh kapasiteli bir batarya paketi kullanılacak. Bu batarya ile aracın WLTP menzili 530 kilometre olarak açıklandı. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede çıkıyor ve maksimum 300 km/s hıza ulaşabiliyor. Aktif süspansiyon sistemi olarak Ferrari Active Suspension Technology (FAST) isimli yüksek teknolojiye sahip bir donanım da aracın sürüş dinamiklerine katkı sağlıyor.

Ferrari Electtrica, sanal motor sesinde ise farklı bir yol izliyor. Diğer markalardan farklı olarak, araçtaki elektrik motorlarının arkasında yer alan ivmeölçerlerle, gerçek titreşimler dijital amplifikatörden geçirilerek daha gerçekçi bir elektrikli motor sesi oluşturuluyor. Bu yöntem sayesinde yapay bir ses yerine doğrudan motorun kendisinden çıkan bir ses elde ediliyor. Ayrıca modelde, arka lastiklerin bağımsız hareket edebilmesi, viraj kabiliyetini ve düşük hızdaki manevra esnekliğini artırıyor.

Ferrari Electrica Hakkında Merak Edilenler

Bu elektrikli araç, beş farklı güç ve tork ayarına sahip olarak sunulacak. Sürücüler, direksiyonun arkasında konumlanan vites artırma kulakçıklarıyla bu ayarlar arasında hızlı geçiş yapabiliyor. Electtrica'nın fiyatı ise henüz paylaşılmadı. Teknik veriler dikkate alındığında, Ferrari Electrica hem performans hem de yenilikçilik açısından markanın tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Toparlamak gerekirse, Ferrari Electtrica elektrikli otomobil pazarında yeni bir çağ başlatmaya aday bir model olarak dikkat çekiyor. Teknik özellikleri, menzili ve yenilikçi sistemleriyle performans tutkunlarının ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor.