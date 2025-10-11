Son Mühür- CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların bu seferki adresi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş mı sorusu sadece siyasetin değil ekonominin de ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in,

''Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, Başkan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi'' iddiası sonrası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'da hızlı bir düşüş gözlendi.

Hızlı bir düşüş gözlendi...



''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konser soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş için soruşturma izni istendiği haberi dün geç saatlerde medya organlarında görülmeye başlandı.'' hatırlatmasında bulunan TCMB'den emekli uzman Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Buna ilk tepki olarak Vadeli İşlemler Borsası VİOP’ta yüzde üçe yakın bir düşüş olduğunu öğrendik. Bu gibi önemli karar ve haberlerin Cuma günleri akşam saatlerinde duyurulmasının önemli bir nedeni cumartesi ve pazar günleri resmi piyasaların kapalı olması. Borsa İstanbul, döviz piyasası, tahvil, repo, bono piyasası hafta sonu kapalı. Haberin bu piyasalara etkisini pazartesi günü göreceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.



Satış baskısı görebiliriz...



''BİST, VİOP’un pazartesi günü satış tepkisi vermesi beklenebilir.'' hatırlatmasında bulunan Toptaş,

''Döviz ve altın yukarıya doğru baskı görebilir. Takip eden günlerde ise bu soruşturmanın ne yöne evrilebileceği ve gidiş yönü ile ilgili yeni işaretler değerlendirilip, ona göre tepkiler verilecektir.

Soruşturma, operasyon, tutuklama vb. haberler piyasalar ve genel olarak ekonomi için tatsız. Güven ortamı zedeleniyor TL. zayıflama eğilimine girebiliyor, yerli ve yabancı yatırımcılar, iş insanları tedirginlik yaşıyor. Bu da Türkiye ekonomisinin temelinde çürüme yaratıyor.'' mesajı verdi.