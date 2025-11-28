Olay, Tire’ye bağlı Gökçen Mahallesi’nde meydana geldi. Lüks otomobiliyle marketin önüne yanaşan kimliği belirsiz kişi, kaldırımda duran reklam varilini inceleyip almaya karar verdi.

Varili kucaklayarak aracın bagajına koymaya çalışan şahıs, kapağın kapanmaması üzerine hesaplarının tutmadığını fark etti.

Bagaj kapanmayınca vazgeçti

Varili bir süre uğraşmasına rağmen bagaja yerleştiremeyen şahıs, bu kez varili yeniden kucaklayarak yol kenarına bıraktı. Hırsızlık girişimi sonuçsuz kalınca aracıyla bölgeden hızla uzaklaştı.

Market sahibi şaşkına döndü

Sabah iş yerine geldiğinde varilin kaldırım yerine yol üzerinde durduğunu fark eden market sahibi Güven Bağrıaçık, durumu anlamak için güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

Görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bağrıaçık, varili çalmaya çalışan kişiye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“İhtiyacı varsa veririm, daha büyük araç bile ayarlarım”

Bağrıaçık, olayla ilgili konuşmasında, “Eğer gerçekten ihtiyacı varsa varili kendisine verebilirim. Yerini söylemesi halinde daha büyük bir araç temin edip bizzat kendim götürürüm” dedi.