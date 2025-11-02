Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki genç, ehliyet başvuru yapmak için sağlık raporu almaya gittiğinde yatalak hasta olduğunu öğrendi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incitti. Hastaneye giden Ayrılmaz, kısa bir süre fizik tedavi gördü. Ayağı iyileşen Ayrılmaz, daha sonra normal hayatına döndü.

Yanlışın düzeltilmesi için hastaneye gitti

Geçen yıl 18 yaşına giren Hamza Ayrılmaz, ehliyet sınavına girmek için başvuru yaptı. Kendisinden istenen evrakları tamamlamak için hastaneye giden Ayrılmaz, sağlık raporu almak istedi. Doktor, siteme baktıklarında Hamza Ayrılmaz’ın kayıtlarda serebral palsi hastası olduğunu gördü. Sistemde böyle bir kayıt olduğu için sağlık raporu da olumsuz sonuçlandı.

Sistem üzerinde serebral palsi yani felçli olduğunu öğrenen Ayrılmaz, büyük bir şok yaşadı. Eve giden genç, durumu ailesine anlattı. Oğlunu yanına alan baba Salman Ayrılmaz, yanlışın düzeltilmesi için hastaneye gitti. İddiaya göre hastanedeki görevliler, 5 yıl önce sisteme işlenen bu durumu düzeltmek için yetkileri olmadığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır çalmadık kapı bırakmayan aile, kaydı düzelttiremedi. Babasının işlettiği ekmek fırınında çalışan Hamza Ayrılmaz, yetkililerden yardım istedi.

"Yüzde 100 felç olduğum için bana ehliyet vermediler"

Ayrılmaz, "Ben yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarımla halı sahada maç yaparken düşüp ayağımı incittim. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde fizik tedaviye gittim. Benim adıma serebral palsi felçli hastalığını tanımlamışlar. Ehliyet almaya gittiğimde raporda serebral palsi, yüzde 100 felç olduğum için bana ehliyet vermediler" dedi.