Son Mühür/ Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklama ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) uluslararası işbirliğiyle yürüttüğü başarılı bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan dokuz firari ile ulusal düzeyde aranan iki suçlunun, Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Interpol-Europol koordinasyonunda titiz takip

Bu geniş çaplı ve uluslararası operasyon, EGM'nin Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının iş birliğiyle yürütüldü. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan bu kişilerin izi, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan güçlü operasyonel işbirliği sayesinde titizlikle sürüldü. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz," ifadelerini kullanarak operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.

Suç profili ağır: Dolandırıcılıktan tasarlayarak öldürmeye kadar

Ülkemize iadesi sağlanan 11 şahsın işlediği suçlar, yelpazenin genişliğini ve ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kırmızı Bültenle aranan dokuz suçlunun işlediği eylemler arasında; "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık," "Kasten Öldürmeye Teşebbüs," "Silahla Yağmaya Teşebbüs," "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma," "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma," "Kasten Öldürme," "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama," ve "Tasarlayarak Öldürme" gibi çok ciddi suçlar bulunuyor. Bu suçlular, en çok Gürcistan'dan (6 kişi), Almanya'dan (3 kişi) ve birer kişi de Arnavutluk ile Belçika'dan teslim alındı.

Ulusal düzeyde aranan suçlular da Gürcistan’dan iade edildi

Uluslararası Kırmızı Bültenle arananların yanı sıra, ulusal düzeyde haklarında yakalama kararı bulunan iki şahıs da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu şahıslardan S.V. "Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet" gibi suçlardan, A.G. ise "Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Hırsızlık" gibi suçlardan aranıyordu. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarla Milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıldığını vurgulayarak, suçluların adaletten kaçmasına izin verilmeyeceği mesajını bir kez daha kuvvetlendirdi. İade edilen tüm şahıslar, Türkiye'deki adli süreçlerinin tamamlanması için ilgili birimlere teslim edildi.