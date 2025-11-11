Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, Kazdağları’nın batı yamacında, Edremit Körfezi’ne bakan konumuyla kültürel ve doğal zenginliği bir arada sunuyor. Rum ve Türk yaşam izlerinin birlikte hissedildiği taş evleri, dar sokakları ve gölgeli yollarıyla köy, ilk adımda özel bir atmosfere sahip olduğunu hissettiriyor.

1989 yılında 1. derece kentsel SİT alanı ilan edilen Adatepe, mimari dokusunu koruyarak ziyaretçilerine sessiz ve özgün bir köy deneyimi yaşatıyor. Köyün sokakları, cumbalı evlerin gölgesinde geçmişin izlerini taşıyor.

Zeus Altarı ve Vadiler

Adatepe’nin girişinde bulunan Zeus Altarı, bölgenin en dikkat çeken durakları arasında. Geç Roma döneminden günümüze ulaşan bu antik oluşuma dair rivayetlerde, Homeros’un Troya Savaşı’nı buradan izleyen Zeus’tan bahsettiği aktarılıyor. Özellikle gün batımı saatlerinde bölgede oluşan manzara, ziyaretçilerin tercih ettiği deneyimler arasında.

Köyün güneyinde Kazdağları’nın ormanları, kuzeyinde ise Ege Denizi uzanıyor. Bu konum, vadi yürüyüşleri ve fotoğraf noktaları açısından zengin rota seçenekleri sunuyor. Kıyıya yakın yürüyüş parkurları, hem temiz hava hem de panoramik görüntüler sunuyor.

Ne Yenir? Yerel Tatlar

Adatepe’de zeytin ve zeytinyağı ürünleri başı çekiyor. Köy, özellikle doğal zeytin sütü ve soğuk sıkım zeytinyağıyla tanınıyor. Taş evlerin altındaki küçük kafelerde yöresel peynirler, ev yapımı reçeller ve zeytinli ekmekler servis ediliyor. Bölgeye özgü Kazdağı balı da kahvaltı sofralarında sıkça yer buluyor. Cevizli ve tahinli tatlılar ise taş kahvehanelerde günün yorgunluğunu atmak isteyenler için tercih edilen lezzetler arasında.

Köy Meydanı ve Kültürel Miras

Adatepe Köyü’nün meydanı, iki yaşlı çınarın gölgesinde soluklanmak ve kahve içmek için doğal bir durak. Selçuklu döneminden kaldığı bilinen cami ve 1974-1985 yılları arasında eğitim vermiş Taş Mektep, köyün kültürel yapılarını destekleyen önemli duraklar olarak öne çıkıyor.

1924’teki büyük nüfus mübadelesi döneminde Rum ailelerin ayrılması ve Girit’ten gelen Müslüman Türklerin yerleşmesi, köyün kültürel dokusunu şekillendiren kırılma noktalarından biri. Bugün restore edilen yapılar ve taş kahvehaneler, köyün geçmişini canlı tutuyor.

İzmir'e ne kadar uzakta, nasıl gidilir?

İzmir’den Adatepe Köyü’ne karayoluyla yaklaşık 235 km mesafede olup yolculuk ortalama 3 saat sürmektedir. Bölgeye özel araçla gitmek isteyenler İzmir-Çanakkale karayolunu izleyerek Küçükkuyu’ya, ardından köy tabelalarını takip ederek yaklaşık 3–4 km’lik asfalt yolu aşarak Adatepe’ye ulaşabilirler. Toplu taşımada ise İzmir’den Küçükkuyu’ya otobüsle gidilir, devamında kısa bir dolmuş/taksi yolculuğuyla köye varılabilir.

Doğayla İç İçe Rotalar

Köy çevresinde yer alan zeytin ve çam ağaçları, piknik ve kısa yürüyüşler için doğal alanlar sunuyor. Özellikle arka vadiler, sessizlik arayanlar için tercih ediliyor. Fotoğraf tutkunları, günün farklı saatlerinde vadi yönüne uzanan bakir manzaraları takip ediyor.

Adatepe Köyü; taş mimarisi, kültürel geçmişi, zeytinyağı üretimi ve vadi rotalarıyla hem kısa hem uzun süreli seyahatlerde tercih edilen bir alternatif oluşturuyor. Rum ve Türk kültürlerinin birlikte yaşadığı bu yerleşim, tarihle doğayı aynı noktada buluşturarak özgün bir gezi deneyimi sunuyor.