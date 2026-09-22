Son Mühür/ Emine Kulak - Sayıştay Bakanlığı'nın Ege Üniversitesi 2025 yılı raporunu açıkladı. Raporda farklı bulgular yer aldı ve bunların düzeltilmesi istendi. Sayıştay denetçileri, Ege Üniversitesi tarafından kiraya verilen yerlerin işletme ruhsatının bulunmadığı, kiralanan veya irtifak hakkı tesis edilen yerlerde kontrol ve denetim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini, sosyal tesisisin işletilmesinde hatalı uygulamaların olduğunu belirledi.

Diğer dikkat çeken bulgu ise üniversitede görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye ile ilişkilendirilmeksizin hekimlik faaliyeti yürütüldüğü oldu.

Hastane danışmanlığı altında öğretim elemanları ücret tahsil etmiş

Üniversite hastanesinde görevli bazı öğretim elemanları tarafından, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak “hasta danışmanlığı” faaliyetinde bulunan şirketler kurulduğu veya bu şirketler aracılığıyla fiilen hasta kabulü, muayene, tıbbi değerlendirme, tıbbi görüş verme ve tedaviye yönlendirme gibi hekimlik faaliyetlerinin yürütüldüğü, söz konusu faaliyetler karşılığında hastalardan ücret tahsil edildiği ve elde edilen gelirlerin üniversite döner sermaye hesaplarına intikal ettirilmediği tespit edildi.

Yapılan denetimlerde; üniversite öğretim elemanları tarafından şirketler kurularak ticari faaliyette bulunulduğu, kurulan şirketler aracılığıyla “hasta danışmanlığı” adı altında hekimlik faaliyeti icra edildiği, bu faaliyetlerin üniversite hastanesi ile ilişkilendirilmeksizin öğretim elemanlarının kendi nam ve hesaplarına yürütüldüğü, elde edilen gelirlerin ise üniversite döner sermaye sistemine dahil edilmediği tespit edildiği de belirtildi.

Kamu gelirlerini döner sermaye dışında bırakılması mevzuata uygun değil

Raporda, bu itibarla öğretim elemanları tarafından hekimlik faaliyeti icra etmek amacıyla “hasta danışmanlığı” adı altında şirketler kurulması, söz konusu faaliyetlerin Üniversite Hastanesi ile ilişkilendirilmeksizin öğretim elemanlarının kendi nam ve hesaplarına yapılması ile bu kapsamda kamuya aktarılması gereken gelirlerin döner sermaye sistemi dışında bırakılması mevzuata uygun olmadığına da yer verildi.