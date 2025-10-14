Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu, İzmir Adliye Sarayı Protokol Girişi Alanı’nda peyzaj yenileme çalışması yaptı. Öğrencilerin uygulamalı olarak katıldığı projeye Karayolları, DSİ ve belediye ekipleri de destek verdi.

Öğrenciler uygulamalı çalışmada yer aldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Bayındır Meslek Yüksekokulu (MYO), İzmir Adliye Sarayı Protokol Girişi Alanı’nın peyzaj yenileme çalışmalarını tamamladı. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin aktif olarak görev aldığı çalışmaya Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve belediye çalışanları da katkı sundu.

Bayındır MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Salman ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Meltem Wallace, uygulama öncesinde yapılacak çalışmalar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Soner Gülve Aydoğan Sansak’a bilgi verdi.

800 metrekare alanda çim serimi yapıldı

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ali Salman, peyzaj uygulamasının Eylül ayında planlandığını belirtti. Salman, “Adliye Sarayı girişinde bulunan bitkiler sökülerek yerlerine uygun türde bitkiler dikildi. Alana toprak ilavesi yapılarak 800 metrekare hazır çim serimi gerçekleştirildi. Adli yılın açılışı öncesinde iç ve dış mekan bitkilendirmeleri tamamlandı” dedi. Doç. Dr. Salman, yapılan çalışmanın kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneğini oluşturduğunu ifade etti.

Başsavcı Vekili Sansak’tan öğrencilere destek

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak, uygulama sürecinde öğrencilerin yanında yer alarak yapılan çalışmalara destek verdi. Ege Üniversitesi Bayındır MYO yönetimi, öğrencilerin bu tür saha uygulamalarıyla mesleki deneyim kazandığını ve kamu kurumlarıyla yürütülen ortak projelerin eğitime büyük katkı sağladığını vurguladı.