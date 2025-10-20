AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İzmir temasları kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Uygur’a ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Belgin Uygur İESOB Başkanı Yalçın Ata ile görüştü. Görüşmede İzmirli esnafın mevcut durumu, ekonomik zorlukları ve talepleri gündeme geldi.

“Esnaf toplumun çekirdeğini oluşturuyor”

Ziyarette konuşan Belgin Uygur, esnaf ve sanatkarların Türkiye ekonomisindeki önemli rolüne dikkat çekti. Uygur, “Esnaf ve sanatkarlar, Türk toplumunun çekirdeğini oluşturan çok önemli bir kesim. Sıkıntılarınızın giderilmesine öncelik vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Uygur, AK Parti olarak esnafın sürdürülebilir şekilde üretim yapması, istihdam sağlaması ve yerel ekonominin güçlenmesi için yeni destek mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Yalçın Ata: “Sorunlarımızın çözümü için diyalog önemli”

İESOB Başkanı Yalçın Ata, ziyaretin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ata, esnaf ve sanatkarların merkezi idareden beklentilerini, çözüm önerilerini ve sektörel taleplerini detaylı şekilde aktardıklarını belirtti.

Ata, “Ekonomik koşulların zorlu olduğu bu dönemde, esnafın ayakta kalabilmesi için hükümet desteği kritik önem taşıyor. Diyalog içinde çözüm arayışlarını sürdürmek istiyoruz” dedi.

İzmir esnafı için yeni destek adımları bekleniyor

Uygur’un ziyareti, İzmir esnafı arasında olumlu yankı buldu. Görüşmede özellikle kira artışları, enerji maliyetleri, kredi erişimi ve kayıt dışı ticaretle mücadele gibi konuların gündeme geldiği öğrenildi.

AK Parti heyeti, toplantı sonunda İzmir esnafının taleplerini not ederek çözüm süreçlerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.