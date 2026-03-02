Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çocukların en temel haklarından biri olan oyun oynama hakkını korumak adına hayata geçirdiği Oyuncak Kütüphanesi ile fark yaratmaya devam ediyor.

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde kapılarını açan bu özel merkez, ekonomik kısıtlar nedeniyle oyuncağa erişimi sınırlı olan minikler için adeta bir umut kapısı oldu. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana aktif olarak hizmet veren kütüphane, "Ben Oynadım, Sıra Sende" sloganıyla başlatılan anlamlı kampanya sayesinde bugüne kadar 1500’e yakın oyuncağı çocuklarla buluşturarak dev bir dayanışma ağına dönüştü.

Küçük yaşta paylaşma kültürü ve sorumluluk bilinci

Altındağ’daki Oyuncak Kütüphanesi, çocuklara sadece eğlence sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara etik değerler ve sorumluluk bilinci de aşılıyor. Tıpkı bir kitap kütüphanesi mantığıyla işleyen sistemde çocuklar, beğendikleri oyuncakları belirli bir süreliğine ödünç alıyor ve oyun süreçlerini tamamladıktan sonra akranlarının da yararlanabilmesi için geri getiriyorlar. Bu döngüsel model, çocukların küçük yaşta paylaşmanın kıymetini kavramasını sağlarken, başkasına ait bir eşyayı koruma ve zamanında teslim etme sorumluluğunu da geliştiriyor. Kütüphanenin müdavimi olan minikler, her ziyarette farklı bir dünyayı keşfetmenin ve yeni oyun arkadaşlarıyla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkan Ömer Eşki: "Dayanışmanın gücüyle engelleri aşıyoruz"

Projenin toplumsal derinliğine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her çocuğun çocukluğunu eksiksiz yaşaması gerektiğini vurguladı. Oyun oynamanın bir lüks değil, her bireyin gelişimsel hakkı olduğunu belirten Başkan Eşki, "Oyuncak Kütüphanemiz, Bornova’daki dayanışma ruhunun en güzel yansımalarından biridir. Burada sadece plastik veya ahşap objeler paylaşılmıyor; sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın eşsiz güzelliği ilmek ilmek işleniyor. Hedefimiz bu iyilik hareketini tüm kente yaymak. Tüm Bornova halkını bu projeyi sahiplenmeye ve kütüphanemizi bağışlarıyla daha da zenginleştirmeye davet ediyorum," ifadeleriyle halka seslendi.

Bornovalılara çağrı: Çocukların hayallerini birlikte büyütelim

Kütüphanenin raflarını süsleyen her yeni oyuncak, bir çocuğun hayal dünyasına dokunmak anlamına geliyor. Bornova Belediyesi, bu dayanışma hareketinin sürekliliğini sağlamak ve daha fazla çocuğa ulaşabilmek adına tüm vatandaşlardan ve hayırseverlerden destek bekliyor. Evlerde kullanılmayan, sağlam ve temiz oyuncakların kütüphaneye bağışlanması, projenin kapsama alanını her geçen gün daha da genişletiyor. Toplumsal yardımlaşmayı merkeze alan bu platform, çocukların pedagojik gelişimlerine katkı sunarken aynı zamanda Bornova’nın ortak yaşam kültürünü de güçlendirmeyi sürdürüyor.

