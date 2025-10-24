Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği’nin (USKD) Ekim ayı toplantısında, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü sürdürülebilir kalkınma modeli olarak anlattı. Başkan Sengel, “Efes Tarlası Yaşam Köyü, Cumhuriyet’in üretim değerleriyle örtüşen bir projedir” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü: Cumhuriyet vizyonuyla şekillenen bir proje

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği’nin (USKD) toplantısında konuşarak Efes Tarlası Yaşam Köyü projesinin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüştüğünü belirtti.

Sengel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üretim vizyonuna ve Cumhuriyet’in fabrika ayarlarına dayanarak, günümüzün ihtiyaçlarına uygun projeler üretmek çok kıymetli. Efes Tarlası Yaşam Köyü de tam olarak bu anlayışla hayata geçirilmiş bir projedir” dedi.

“Bu başarı Türkiye’nin gururu”

USKD Başkanı Ayla Alkan, toplantının açılışında Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün Green Destinations tarafından yayımlanan “En İyi 100 Hikâye” listesine girmesinin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Alkan, “Filiz Ceritoğlu Sengel yalnızca bir belediye başkanı değil, aynı zamanda bir vizyonun öncüsüdür. Efes Tarlası Yaşam Köyü doğaya saygıyı, yerel kalkınmayı ve kadın emeğini bir araya getiren örnek bir modeldir” dedi.

Kadın emeği, çevre ve üretim bir arada

Başkan Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün yerel tohumların korunduğu Tohum Merkezi, çocuklara ve yetişkinlere yönelik Toprak Okulu ve kadın üreticilerin yer aldığı üretim alanlarıyla çok yönlü bir yapı oluşturduğunu belirtti.

“Kadınlara değer veriyorsak, onların ekonomik yaşama katılımını desteklemeliyiz. Bu nedenle kadın ve genç üreticilerimizin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabileceği Üretici Pazarı’nı da kurduk” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik bir yaşam döngüsüdür”

Sürdürülebilirliğin sadece bir kavram değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, “Bir şey yapıp ‘mış gibi’ davranmak değil, yapılanın gelişerek devam etmesi asıl sürdürülebilirliktir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında kadın odaklı belediyecilik anlayışına dikkat çeken Sengel, “Kadın güçlü ve bağımsızsa attığı her adım sağlamdır. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nden Efeslim Kart’a kadar yaptığımız her proje kadın için atılmış bir adımdır. Kadın dernekleri de bu vizyonun en önemli destekçileridir. Ben sadece belediye başkanı olarak değil, Filiz olarak da kadınların yanındayım” dedi.

“Gerçek ödül, kadının ayağa kalkmasıdır”

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Başkan Sengel, “Her projenin ödül almasına gerek yok; asıl ödül, elinden tuttuğunuz her kadının, her gencin kendi ayakları üzerinde durabilmesidir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.