Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda, öğretmenliğin yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan, toplumu dönüştüren ve geleceği inşa eden kutsal bir “insan yetiştirme sanatı” olduğu vurgulandı.

“Öğretmenlik, umut veren bir insan yetiştirme sanatıdır”

Konuşmasında öğretmenliğin sadece bir meslek değil, toplumun düşünce dünyasını şekillendiren önemli bir görev olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ersan, “Yakında sınıflara adım atacak siz öğretmen adayları, yalnızca ders anlatan değil; ilham veren, yol gösteren bireyler olacaksınız. Bu çağ artık yalnızca bilgi aktarma dönemi değil; doğru bilgiye ulaşmayı, eleştirel düşünmeyi ve öğrenmenin sürdürülebilirliğini öğretme dönemidir” dedi.

Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünü hatırlatan Ersan, nitelikli öğretmen olmanın yeniliklere açık olmayı ve sürekli gelişmeyi gerektirdiğini söyledi.

“Eğitimde asıl mesele, empatiyi ve insani değerleri merkeze almaktır”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenliğin öğrencisinin başarısıyla gurur duyanların icra ettiği bir meslek olduğunu ifade etti. Günümüzde yapay zekâ ve dijital dönüşümle birlikte öğretmenliğin tanımının değiştiğini belirten Yahşi, “Artık asıl mesele; duyguyu, empatiyi ve insani değerleri merkeze alarak öğrencilere rehberlik etmektir. Bu kutsal mesleği seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum” dedi.

“Bir öğretmeni değerli kılan, bilgi kadar adalet ve etik duruştur”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin ise öğretmenlik mesleğinin temelinde derin bilgi, bilimsel düşünce ve etik ilkelere bağlılığın bulunduğunu söyledi. Beytekin, “Eğitim, artık ezberden uzak, deneyime dayalı ve teknolojiyle iç içe bir süreçtir. Sınıfın ötesine ışık tutan öğretmenlerin öğrencilerinin hayatını değiştireceğine inancım tamdır” diye konuştu.

Teşekkür belgesi takdimi

Etkinliğin sonunda EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye “Teşekkür Belgesi” takdim etti.