Altekma, ligde oynadığı son dört karşılaşmada Fenerbahçe, Gebze Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Spor Toto’ya mağlup oldu. Üst üste gelen yenilgilerle düşüş yaşayan İzmir ekibi, Cizre Belediyespor karşısında yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Karşılaşma Atatürk Voleybol Salonu’nda

Altekma ile Cizre Belediyespor arasındaki mücadele, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak. Saat 18.00’de başlayacak karşılaşmada hakem olarak Turgut Uzunçakmak ve Necmi Avcı görev yapacak.

Biletler 100 TL’den satışta

Müsabakayı salonda takip etmek isteyen voleybolseverler için karşılaşmanın biletleri 100 TL’den satışa sunuldu.

Ligdeki son durum

EFELER Ligi’nde geride kalan 10 haftada 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Altekma, puan tablosunda 10’uncu sırada bulunuyor. Konuk ekip Cizre Belediyespor ise oynadığı 9 karşılaşmanın tamamını kaybederek 14’üncü sırada yer alıyor.