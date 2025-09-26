Son Mühür/ Merve Turan- Efes Selçuk'ta, 38. Ahilik Haftası münasebetiyle önemli bir kutlama programı düzenlendi. Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, ilçe esnafı ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla başladı ve Ahilik kültürünün tarihsel önemine ışık tuttu. Bu köklü geleneğin, günümüz ticari yaşamına ve toplumsal değerlere olan katkıları üzerinde duruldu.

Ticaret ve toplumsal dayanışmanın temeli

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak, Ahilik kültürünün sadece bir ticaret düzeni olmanın ötesinde, toplumsal dayanışmanın gelişimi açısından hayati bir rol üstlendiğini belirtti. Kamak, "Bugün, köklü bir geleneğimiz olan Ahilik kültürünü anmak ve yaşatmak için bir aradayız. 13. yüzyılda Ahi Evran'ın önderliğinde Anadolu'da kurulan bu teşkilat, esnaf ve sanatkârlarımızı hem mesleki hem de ahlaki yönden yetkinleştirmiştir," dedi. "Ahi" kelimesinin 'kardeşim' anlamına gelmesinin dahi, bu sistemin temelinde yatan kardeşlik ruhunu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Ahiliğin, esnafa sadece işini yapmayı değil; müşteriye karşı dürüst, topluma karşı adil ve ihtiyaç sahibine karşı merhametli olmayı da öğrettiğini ifade etti. Asırlar boyunca Ahiliğin, toplumda güveni, yardımlaşmayı ve birlik ruhunu pekiştirdiğini ekledi. Başkan Kamak, bu değerleri koruyarak helal kazancı ve kardeşlik hukukunu yaşatmanın en önemli görevleri olduğunu belirterek, Ahilik kültürünü miras bırakanları saygıyla anıp, tüm esnafa bereketli kazançlar diledi.

Başkan Sengel: Güçlü bir gelecek için eşitlik ve adalet şart

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasında Ahilik felsefesinin temelini oluşturan sabır, emek ve helal lokma kazanma ilkelerine değindi. Başkan Sengel, Ahiliğin özünde paylaşmanın, dayanışmanın ve her şeyden önemlisi adaletin bulunduğunun altını çizdi. Sengel, "Ahilik felsefesi, eğer biz siftahı yaptıysak, yan tezgâhtaki esnaf arkadaşımız henüz para kazanmadıysa 'Hayır benden değil ondan al' demeyi öğretir. Esasında eşitliği ve adil davranmayı esas alır," diyerek Ahilik ruhunun günümüzdeki karşılığını anlattı.

Konuşmasının ana eksenine adalet ve eşitlik kavramlarını yerleştiren Başkan Sengel, "Bir yerde adalet tesis edilmişse, o yerde esnafından emekçisine, öğrencisinden gencine kadar herkes huzur içerisinde yaşayabilir. İşte bu yüzden biz, cümlelerimize daima adalet diyerek başlarız," dedi. Sengel, dayanışmanın ve paylaşmanın ötekileştirmekten çok daha önemli olduğu bir anlayışla var olacaklarını ifade etti. Başkan Sengel, genç nesillere tıpkı Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli'nin öğütlediği gibi, ne olursa olsun geri dönmemeyi, cesaretli olmayı ve dimdik ayakta durmayı öğretmenin bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Güçlü bir ülke, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir gelecek inşa etmek için eşitlik, özgürlük ve dayanışmanın elzem olduğunu belirterek, tüm esnafın Ahilik Haftası’nı kutladı.

Kaymakam Çağlar: Esnaflarımız görünür ve görünmez kahramanlarımızdır

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise esnafların, modern kent yaşamının temel direkleri olduğunu belirterek takdirlerini sundu. Kaymakam Çağlar, duygusal bir dille, “Kıymetli esnaflarımız, sizler olmasanız hayat döngüsü aksar. Sizler, bizim görünür ve görünmez kahramanlarımızsınız," diyerek esnafa duyulan minneti ifade etti. Ayrıca, gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesinin kritik önemine dikkat çekerek, Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki uygulamalı eğitimi örnek gösterdi. Öğrencilerin beş gün iş yerinde, bir gün okulda eğitim alarak hem pratik becerilerini geliştirdiğini hem de teorik bilgiyi pekiştirdiğini belirten Çağlar, dürüst ve vicdanlı esnaf yetiştirmenin yolunun bu tür mesleki eğitimden geçtiğini dile getirdi.

Ahilik geleneği temsili Şed kuşanma töreniyle yaşatıldı

Konuşmaların ardından, Ahilik kültürünün en köklü ritüellerinden biri olan temsili "Şed Kuşanma" töreni gerçekleştirildi. Efes Selçuk'ta tam 50 yıldır esnaflık yapan Hızır Cebeci'ye, Ahilik geleneğini sürdürmenin bir nişanesi olarak Kaymakam Çağlar tarafından geleneksel kıyafetleri giydirildi. Programda ayrıca, kalfalık ve çıraklık belgeleri de, Ahilik kültürünün geleceğe aktarılması adına büyük bir anlam taşıyan törenle protokol üyeleri tarafından öğrencilere takdim edildi. Etkinlik, Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin öğretmenleri ve ustaları eşliğinde hazırladığı meslek tanıtım stantlarının açılışıyla sona erdi.