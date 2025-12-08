Aydın’ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift arasında mahkeme sonrası çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre duruşmadan çıkan S.G. ve eşi G.G., adliye önünde bilinmeyen bir nedenle yeniden karşı karşıya geldi. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.G. yanında taşıdığı bıçakla eşine saldırdı.

Kadın sırtından bıçaklanarak yere yığıldı

G.G., aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar panikle olayı polise bildirdi. Ağır yaralanan kadın için adliye polisi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Polis havaya ateş açarak saldırganı durdurdu

Saldırının ardından kaçmaya çalışan S.G., polis ekiplerinin uyarılarına rağmen durmadı. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi adliye önünde yaptı. G.G. daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Şüpheli S.G. emniyete götürülürken olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri saldırının nedenine ilişkin detayları araştırıyor.